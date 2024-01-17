Принцесса Евгения с сестрой отправилась в Давос (фото)

Принцесса Евгения с 2017 года занимается проблемой торговли людьми и современного рабства. Она является соосновательницей благотворительной организации The Anti-Slavery Collective.

33-летняя принцесса Евгения вместе с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй присоединилась к групповой дискуссии в швейцарском Давосе. Она выступила с докладом на мероприятии, посвященном роли бизнеса и правительства в борьбе с современным рабством и торговлей людьми. Об этом говорится на странице благотворительной организации принцессы Евгении и ее подруги Джулии де Буанвиль The Anti-Slavery Collective, основанной в 2017 году.

Дискуссия состоялась в Goals House перед началом Всемирного экономического форума. Поддержать королевскую особу приехала ее старшая сестра, принцесса Беатрис. Она регулярно посещает ежегодный Всемирный экономический форум в качестве вице-президента по партнерству и стратегии технологий Afiniti.

"Оружием и наркотиками можно торговать только один раз, но людей продают снова, снова и снова. Для них это происходит каждый день и минуту", – заявила в своем выступлении принцесса Евгени, которая не так давно присоединилась к Консультативному совету Goals House.

Принцесса Евгения и соучредительница ее благотворительной организации Джулия де Буанвиль (крайняя слева) появились на мероприятии вместе с Терезой Мэй (в центре).

Goals House — это сообщество всемирно известных активистов, мыслителей, политических деятелей, бизнес-лидеров и предпринимателей, которые собираются в важные глобальные моменты в течение года, объединенные стремлением к достижению целей ООН в области устойчивого развития.

Тереза Мэй, глава Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми, появилась во втором сезоне подкаста Евгении Floodlight в прошлом году.

В своем выступлении 17 января на мероприятии "Пограничные действия против торговли людьми и современного рабства в Европе" принцесса расскажет о своем личном опыте и лидерстве, а также о том, как, по ее мнению, лидеры могут принять меры по решению проблемы торговли людьми и принудительного труда в Европе в 2024 году.

Ранее Фокус писал, что принцесса Евгения рассказала, как нарушила строгое правило покойной королевы Елизаветы, а также призналась, какую вещь ей с кузенами не разрешали делать.