На Ивлееву подали коллективный иск в размере 1 млрд рублей за "голую" вечеринку

По информации журналистов, до сих пор максимальной суммой исков подобного рода в российских судах были 333 миллионов рублей, которые в 2012 году потребовали взыскать с Мадонны и организаторов ее концерта в Санкт-Петербурге.

Иски, поданные в российские суды на организаторов и участников новогодней "голой" вечеринки в московском клубе "Мутабор", стали рекордными и по количеству, и по суммам исков. Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечает издание Life, на блогера и бывшую телеведущую тревелшоу "Орел и решка" Настю Ивлееву, которая стала центром этого скандала и которую уже оштрафовали на 100 тысяч рублей, 5 из 6 заявлений подали жители Москвы.

Кроме того, в среду, 17 января, Таганский суд Москвы, как сообщает информационное агентство ТАСС, зарегистрировал коллективный иск о компенсации морального вреда к Анастасии Ивлеевой и компании МТС, амбассадором которой она является, на рекордную сумму — 1 миллиард рублей. По информации агентства, иск подала инициативная группа во главе с продюсером Александром Иншаковым.

Ранее аналогичный иск попытались подать в Хамовнический суд, однако тот отклонил заявление в связи с тем, что ответчик не проживает в этом районе Москвы. Заявители просили суд за "существенные нравственные страдания", которые им причинило это мероприятие, взыскать с Ивлеевой 1 миллиард рублей компенсации и перечислить их в государственный фонд поддержки участников войны с Украиной.

Кроме того, похожий иск о моральной компенсации, но уже в размере 200 миллионов рублей, был подан во Всеволожский городской суд Ленинградской области жительницей города Златоуст Челябинской области. Заявление касалось не только Ивлеевой, но и рэпера Vacío (Николая Васильева), Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова и Димы Билана. Кроме денежной компенсации, заявительница требовала отобрать у Билана и Киркорова звания заслуженного и народного артиста соответственно.

По информации информагентства "РИА-Новости", истица назвала себя членом "религиозного братства "Морозов-Златоуст". Как рассказал агентству ее представитель Александр Морозов, подобное видео причинило заявительнице и ее несовершеннолетнему ребенку "нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России".

Издание The Moscow Times напоминает, что до сих пор максимальной суммой исков подобного рода (за "пропаганду ЛГБТ") были 333 миллионов рублей, которые в 2012 году потребовали взыскать с Мадонны и организаторов ее концерта в Санкт-Петербурге.

"Голая" вечеринка — что известно

В конце 2023 года в интернете появилось видео, на котором были запечатлена так называемая "голая" вечеринка московской богемы — вечеринка с дресс-кодом almost naked, что означает "почти голый". Она прошла в столичном клубе "Мутабор" и привлекла внимание не только пользователей соцсетей, но и Роскомнадзора, депутатов Госдумы и силовых структур.

Гости вечеринки начали массово извиняться публично, однако на них посыпались санкции в виде вырезания уже отснятых кадров из новогодних программ, запрета либо отказа от проведения концертов, что особенно больно ударило по ним в период праздничных "чесов", и др.

Напомним, Фокус писал, что артистка украинского происхождения Anna Asti "засветилась" на "голой вечеринке" в Москве. Теперь, по данным медиа, ее новогоднее выступление перенесли на "неопределенный срок", а по поводу гражданства — начали проверку.