В Виндзоре показали уникальный кукольный домик, созданный для королевы 100 лет назад

Кукольный дом в котором есть крохотный работающий рояль и библиотека, подарили королеве Марии Текской 100 лет назад. Дом выставлен на обозрение в Виндзорском замке, а теперь показывают и утварь из него.

Дом, достойный миниатюрной демонстрируют в Виндзоре. Это уникальное произведение искусства. В кукольном домике есть все то, что было и в обычном доме сто лет назад, когда его создали. Домик подарили королеве Марии Текской, прабабушке короля Чарльза. Об этом пишет Daily Mail.

Кукольный дом был построен между 1921 и 1924 годами в качестве подарка нации после Первой мировой войны. В нем есть маленькие развлекательные салоны, помещения для прислуги и даже библиотека с настоящими, но очень маленькими книжками.

Кукольный домик выставлен в Виндзоре

С сегодняшнего дня посетители Виндзорского замка смогут увидеть не только сам дом, но уникальные предметы, утварь и мебель, которые обычно спрятаны внутри.

Идеальная копия в масштабе 1:12 может похвастаться полностью укомплектованным винным погребом, крошечными драгоценностями короны с настоящими бриллиантами и рубинами, а также роялем с действующими клавишами.

Рояль, на котором можно играть Фото: Royal Collection Trust

В модели эдвардианской резиденции также есть электричество, работающие лифты и водопровод, а также библиотека, наполненная миниатюрными книгами, специально написанными авторами, в том числе создателем Шерлока Холмса сэром Артуром Конан Дойлем и автором книжек про Винни-Пуха Аланом Милном.

Кукольный домик королевы Марии Текской Фото: Royal Collection Trust

Кукольный дом был построен на средства 1500 лучших художников, ремесленников и производителей того времени.

Предметы из кухонь и комнат для прислуги крошечного дома включают пылесос, который в 1920-х годах был относительно новым изобретением.

Крохотный пылесос Фото: Royal Collection Trust

Корона из кукольного домика Фото: Royal Collection Trust

Также имеется швейная машинка для прислуги с нитками и крохотными ножницами, которые действительно могут резать.

На медном чайнике, сделанном из монеты, на подставке изображена голова Георга V.

Кэтрин Джонс, куратор специальной экспозиции, сказала: "Кукольный дом королевы Марии является постоянным источником очарования для посетителей Виндзорского замка, он привлекает и взрослых и детей. Мы очень рады, что в этот юбилейный год мы можем представить крошечные сокровища кукольного домика более широкой аудитории".

В кукольном доме также есть гараж с несколькими миниатюрными машинками.

На кухне для прислуги есть кот, сидящий на стуле, и крошечный столик с кулинарными изделиями.

Спроектированный архитектором дома сэром Эдвардом Лютиенсом, кукольный королевский домик может похвастаться фресками художника-пейзажиста Филипа Коннарда, а также его коллег-художников Дороти Коэн и Уинифред Хардман.

Также там есть небольшой садик с крошечными растениями и цветами.

Напомним, когда на экраны вышел фильм "Барби", на известном сайте стало возможным арендовать настоящий домик популярной куклы, который находится в Малибу.