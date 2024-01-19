Лана Дель Рей снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян (фото)

Певица примерила сексуальное нижнее белье и уютные пижами. Вся фотосессия выполнена в эстетике старого Голливуда.

43-летняя американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян продолжает развивать свою империю SKIMS, бренд по производству нижнего белья и одежды для дома, привлекая в него новых амбассадоров. Теперь к звездному составу певиц, актрис и супермоделей присоединилась и 38-летняя исполнительница Лана Дель Рей, которая стала лицом рекламной кампании бренда ко Дню святого Валентина.

"Я была большой поклонницей SKIMS с самого начала, поэтому участие в их кампании ко Дню святого Валентина — это так здорово. Их коллекция такая красивая и мечтательная, поэтому сотрудничать с фотографом Надей Ли Коэн в творчестве было так весело. Надеюсь, вам это понравится так же, как и мне", – прокомментировала Лана сотрудничество..

Рекламная кампания сделана в эстетике старого Голливуда и винтажной Америки. На одной фотографии певица одета в нежно-голубое кружевное боди с вырезом, перчатки и заколки с бантиками. Она сидит в бархатной коробке в форме сердца.

Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS

На другом снимке на ней – черная комбинация и соответствующая кружевная фата. Из груди у нее торчит бутафорская стрела.

Судя по фотосессии, в коллекции SKIMS ко Дню святого Валентина также будут представлены уютные джемперы, в одном из которых позирует Дель Рей.

"Магазин SKIMS Valentine’s Shop расширяет свое предложение до более чем 29 лимитированных коллекций нижнего белья, комплектов для сна, домашней одежды и многого другого, со стилем для каждой фигуры", — говорится в пресс-релизе.

Дель Рей, которая не выступала с 2019 года, совершила свое грандиозное возвращение на сцену в апреле 2023 года на High Water Fest в Чарльстоне, выступив со своим давним другом Джеком Антоноффом и его группой Bleachers. Однако ее выступление на фестивале Mita стало первым сольным сетом, который Лана исполнила с тех пор, как карантин из-за COVID-19 охватил весь мир, и ее последний тур прекратился.

Ранее Фокус писал, что Лана Дель Рей дала первый за три года сольный концерт в образе Мэрилин Монро.