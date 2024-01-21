"Серенада морей" длиной в девять месяцев: пассажирка рассказала об уникальном круизе

Royal Caribbean Ultimate World Cruise — это 274-дневное путешествие. Во время которого пассажиры посетят более 60 стран.

Находиться на борту круизного лайнера с сотнями незнакомцев в течение девяти месяцев было бы кошмаром для некоторых людей, однако для других это сбывшаяся мечта. Royal Caribbean Ultimate World Cruise длится 274 дня. За это время пассажиры посетят более 60 стран и увидят 11 чудес света. Многие уже документируют свой уникальный опыт, за который они заплатили от 50 000 до 100 тысяч долларов, пишет Daily Mail.

Видео пассажиров, документирующих свои поездки, стали вирусными в социальных сетях, а подписчики были заинтригованы их приключениями.

Одна из пассажирок лайнера, которая пишет под ником @little_rat_brain, но предпочитает сохранить свое настоящее имя в тайне, часто пишет о своем удивительном опыте.

Корабль под названием "Серенада морей" отправился из Майами, штат Флорида, 10 декабря 2023 года и вернется 10 сентября 2024 года.

Маршрут девятимесячного круиза

"Путешествия всегда были частью моей жизни, поэтому было очень легко решиться на этот конкретный круиз. Одна из целей моей семьи — посетить все пятьдесят штатов и семь континентов, и этот круиз достигнет этой цели, когда мы пройдем через пролив Дрейка. Пока это было фантастическое время. Я наслаждаюсь каждой минутой", — рассказала девушка.

Она призналась, что сначала беспокоилась, удастся ли ей завести друзей на борту лайнера, но в итоге ей это удалось, главным образом потому что "команда отлично умеет организовывать встречи для разных социальных групп".

По ее словам, людей преклонного возраста больше других, но есть и семьи с детьми, которые ходят в школу, а многие пассажиры даже учатся в аспирантуре, находясь на борту.

Сама пассажирка из шоу-бизнеса, так что у нее гибкий график и ей было проще, чем другим отправиться в девятимесячное путешествие.

Два самых популярных вопроса, которые задают ей подписчики, касаются еды и стирки.

"Меню меняется каждый день, и на шведском столе всегда очень много разных блюд. Я поражена логистикой, которая необходима, чтобы накормить всех на борту и обеспечить, чтобы минимальное количество еды выбрасывалось впустую. Индийская кухня неизменно восхитительна, а десерты всегда меня удивляют", — рассказала девушка и отметила, что стирка организована просто: можно самостоятельно стирать свои вещи в трех прачечных, или отправлять ее в чистку через стюардов.

Ее каюта – внутренняя, без вида на океан, но она смогла организовать обстановку по своему вкусу.

Когда она давала комментарии журналистам, лайнер как раз проходил через пролив Дрейка, который славится суровой погодой.

Маршрут девятимесячного круиза Фото: Royal Caribbean Cruises

Так что последние два дня корабль шел сквозь ураганный ветер, максимальная скорость которого превышала 90 узлов. Волны захлестывали пятую палубу, а брызги долетали до десятой.

На данный момент пассажиры посетили 12 разных стран и осталось еще 52 страны.

Круиз стартовал из Майами, США, потом лайнер отправился на частный остров Royal Caribbean на Багамах, а затем в Мексику, где пассажиры посетили первое чудо света: Чичен-Ицу.

После этого корабль направился в сторону островов ABC: Аруба, Бонайре и Кюрасао. Потом была остановка на Барбадосе, но из соображений безопасности, связанных с погодой, пришлось пропустить Французскую Гвиану.

Также пассажиры побывали в Бразилии, Уругвае и Аргентине, где увидели второе чудо света — водопады Игуасу. Но большая часть путешествия еще впереди.

Среди прочих пунктов, лайнер "Серенда морей" зайдет на Мыс Горн в Чили, посетит Гонолулу на Гавайях, Большой Барьерный риф в Австралии, Гонконг, Окинаву, Хошимин в Вьетнаме, Грецию, Италию, Литву и Гренландию, а завершит свой круиз на Королевской военно-морской верфи на Бермудских островах.

Напомним, также компания Life at Sea собиралась организовать трехлетний круиз. Но рейс отменили и многие пассажиры буквально остались у разбитого корыта, так как планировали жить на борту и продали свои дома.