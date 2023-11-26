У разбитого корыта: первый в истории трехлетний круиз на роскошном судне отменили (фото)

Некоторые пассажиры остались буквально под открытым небом. Они рассчитывали прожить три года на лайнере, поэтому продали или сдали в аренду свое жилье, и избавились от другого имущества.

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Пассажиры, мечтавшие отправиться в трехлетнее путешествие на роскошном круизном лайнере компании Life at Sea, в буквальном смысле остались у разбитого корыта, так как рейс отменили. И хотя компания пообещала вернуть клиентам деньги, некоторые из них застряли в Стамбуле, поскольку они продали или сдали в аренду свои дома, а также избавились от своего имущества. О том, как и почему мечты сотен людей оказались разрушенными, рассказали журналисты CNN.

Организаторы Life at Sea Cruises из Турции предложили любителям путешествий необычный круиз. За три года они должны были посетить проплыть 130 000 миль и посетить достопримечательности в 140 странах мира. При этом условия проживания в формате "все включено" должны были быть роскошными. Помимо бассейнов, ресторанов и развитой инфраструктуры развлечений, традиционной для круизных лайнеров, организаторы обещали все условия для комфортной удаленной работы.

Управляющий директор Life at Sea Cruises Микаэль Петтерсон говорил, что условия для так называемых "цифровых" туристов будут близки к идеальным. Ценник на трехлетний круиз находился в районе 100 тысяч долларов, таким образом клиенты могли за приблизительно 80 долларов в день путешествовать по миру и одновременно работать.

Рекламный ролик круиза Life at Sea Cruises

Изначально круиз должен был отправиться из Стамбула 1 ноября, но незадолго до этой даты отправление было перенесено на 11 ноября, а затем и на 30 ноября и перенесено в Амстердам. Однако мечта пассажиров так и не сбылась. После нескольких недель молчания и менее чем за две недели до отправления компания призналась, что у нее нет корабля, и отменила рейс, пообещав вернуть деньги.

Ситуация сложилась неприглядной, так как некоторые клиенты остались в буквальном смысле под открытым небом, продав или сдав в аренду свое жилье. Большинство из них потратили десятки тысяч долларов на то, что должно было стать событием всей жизни, и теперь им предстоит ждать возвращения своих денег как минимум несколько месяцев.

Между тем владелец Life at Sea Ведат Угурлу заявил, что он "чрезвычайно сожалеет о причиненных неудобствах" и пообещал тем, кто застрял в Стамбуле оплатить проживание до 1 декабря и перелет на родину.

"Сейчас очень много людей, которым некуда идти, а некоторым нужно вернуть деньги, чтобы хотя бы спланировать место, куда пойти — это не очень хорошо", — сказал один из пассажиров.

"Я очень огорчен, зол и потерян. Я планировал следующие три года своей жизни прожить необыкновенно, а теперь у меня ничего нет. Мне трудно жить дальше", — признался другой пассажир.

"Я гордилась и чувствовала себя храброй, а теперь я не доверяю никому и ничему. Я знаю, что все получится и жизнь будет продолжаться, но я не знаю, в каком направлении двигаться", — рассказала еще одна пассажирка.

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Тем временем бывший генеральный директор Life at Sea Кендра Холмс, которая на прошлой неделе ушла в отставку, заявила, что планирует предложить новый долгосрочный круиз с другой компанией. По ее словам, компания получит временное судно на три-четыре месяца, а затем приобретет постоянное судно для более длительного плавания, которое начнется в следующем году.

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