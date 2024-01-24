Ким Кардашьян похвасталась огромной коллекцией сумок Balenciaga (фото, видео)

Ким подверглась критике пользователей за сотрудничество с Balenciaga. Бренд оказался в эпицентре скандала после того, как задействовал детей в неоднозначной рекламной кампании.

43-летняя американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала своим подписчикам в Instagram огромную коллекцию сумок Balenciaga в своем особняке в Хидден-Хиллз, штат Калифорния.

На снимках она позирует в черном корсете без бретелек, облегающих леггинсах и ботинках среди полок с аксессуарами.

Каждая сумочка стоит около $3000 долларов, а если у нее их 129, это означает, что в комнате было товаров на сумму почти $400 тысяч. Это примерно средняя стоимость дома в США.

Недавно фанаты раскритиковали Ким за то, что она снова стала послом Balenciaga, через год после того, как бренд оказался в центре грандиозного скандала из-за рекламы с участием детей и товаров для БДСМ. О новом сотрудничестве Кардашьян объявила 22 января. Во время возрастающего общественного негодования поступком Демны Гвасалии, креативного директора бренда она до последнего отказывалась разрывать отношения с модным домом, но сказала, что она "потрясена и возмущена" изображениями, вызвавшими негативную реакцию против бренда.

Кардашьян ранее снималась в рекламных кампаниях Balenciaga, участвовала в их показах и сопровождала Демну на Met Gala 2021 года.

Теперь она приняла участие в рекламе предстоящей коллекции Balenciaga летом 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян привлекла к рекламной кампании новой коллекции своего бренда SKIMS певицу Лану Дель Рей.