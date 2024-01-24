С экстремальным декольте: Джей Ло появилась на показе Elie Saab (фото)

Артистка посетила одно из мероприятий в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала эффектный наряд.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес привлекла внимание публики на показе Elie Saab Haute Couture весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Жена оскароносного Бена Аффлека появилась во французской столице в смелом платье с глубоким вырезом, которое демонстрировало ее декольте.

К нежно-зеленому платью Джей Ло добавила эффектную цветочную накидку. Образ был изготовлен ливанским дизайнером Эли Саабом.

Вышитый пояс подчеркнул талию певицы, когда она позировала перед фотографами на мероприятии.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Лопес носила свои карамельные пряди в распущенном стиле и добавила зеленый бархатный бант в качестве аксессуара. В частности, жена Бена Аффлека сделала эффектный макияж. Впрочем, самого актера рядом с женой в этот день не было.

Оказавшись на мероприятии, знаменитость заняла свое место в первом ряду, она была в хорошем настроении и махала рукой поклонникам.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Образ Джей Ло был похож на тот, который можно было увидеть на подиумах Недели моды.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес снялась в платье украинского бренда.

Также Фокус писал об эффектном появлении Джей Ло на другом показе в рамках Недели моды в Париже.