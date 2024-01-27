Королева Камилла посетила короля Чарльза ІІІ в больнице: как он себя чувствует (фото)

Британский монарх накануне перенес операцию по лечению увеличения простаты. Он восстанавливается в одной из самых престижных клиник Лондона.

Королеву Камиллу заметили, когда она навестила короля Чарльза III в лондонской больнице. Об этом пишет New York Post.

Жена британского монарха покинула медицинское учреждение, где ее возлюбленный проходит лечение увеличения простаты, о чем Чарльз ІІІ открыто рассказывает, призывая других людей проверять состояние своего здоровья. Когда королева выходила из больницы, она сказала присутствующим на улице, что ее муж чувствует себя "хорошо, спасибо".

Для особого выхода на публику Камилла выбрала темно-синее платье с поясом и улыбалась присутствующим.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Накануне Букингемский дворец сообщил: "Короля сегодня утром госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто присылал свои добрые пожелания в течение последней недели".

Королева Камилла

Как известно, операция уже состоялась, и король Великобритании чувствует себя хорошо.

Перед тем, как попасть в лондонскую клинику, монарх навестил свою невестку Кейт Миддлтон, которая также лечится в той же больнице после операции на брюшной полости. Супруга принца Уильяма, в отличие от его отца, не поделилась подробностями своего состояния. Кенсингтонский дворец обнародовал "ее желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".

Королева Камилла

Сообщалось, что принцесса Уэльская несколько месяцев не будет выполнять королевские обязанности (до Пасхи она точно не появится на публике). Тем временем принц Уильям берет на себя воспитание троих их детей и часть работы.

Напомним, король Чарльз ІІІ нарушил традицию, откровенно рассказав о своих проблемах с простатой.

Также Фокус писал о лондонской больнице, где проходят лечение Кейт Миддлтон и король Чарльз ІІІ.