Стало известно, как часто принц Уильям посещает Кейт Миддлтон в больнице

Будущий король Великобритании из-за госпитализации жены внес изменения в свой рабочий график, чтобы больше времени проводить с детьми и навещать Кейт. Он пока никак не комментирует в СМИ состояние принцессы Уэльской.

42-летняя принцесса Уэльская уже почти две недели находится в частной лондонской клинике в Мэрилебоне после операции на брюшной полости, которую ей сделали 16 января. Принц Уильям навещает супругу каждый день, сообщает Hello. Его видели, когда он за рулем авто подъезжал к больнице.

В то же время трое детей Кейт, 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принца Луи, еще ни разу не видели свою мать вживую после госпитализации. Кэтрин общается с сыновьями и дочерью с помощью приложения FaceTime.

Как пишет The Sun, сейчас будущему королю с детьми помогают родители Кейт – Майкл и Кэрол Миддлтоны. В прошлое воскресенье они принимали внуков у себя в Беркшире. Чупруги живут в деревне Баклбери, примерно 40 минутах от коттеджа Аделаида, поэтому при любом удобном случае готовы помочь зятю и дочери.

В больнице Кэтрин останется минимум до 30 января, о чем ранее заявлял Букингемский дворец. После выписки она продолжит свое выздоровление дома, а к своим обязанностям высокопоставленного члена королевской семьи вернется не раньше Пасхи, то есть 31 марта.

"Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить как можно больше нормальных условий для своих детей и ее желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной", – заявили при дворе. Там же добавили, что принцесса приносит свои извинения в связи с тем, что ей пришлось перенести свои встречи и поездки.

Тем временем средствам массовой информации запретили дежурить возле здания больницы, где находится Кейт, чтобы обеспечить конфиденциальность других пациентов, которые в своем большинстве – статусные и небедные люди.

Принц Уильям на время госпитализации жены внес в свой распорядок изменения, перенеся ряд поездок и встреч.

Ранее Фокус писал, почему британцев так напугала госпитализация Кейт Миддлтон.