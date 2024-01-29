Диетолог рассказала, как часто нужно взвешиваться, чтобы эффективно худеть

Наверное каждая женщина хотела бы, едва подумав о похудении, утром на весах увидеть заветную цифру. Однако чудес не бывает, и похудение — это кропотливый процесс, который имеет свои правила. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказала, почему нельзя часто взвешиваться, и как это влияет на результаты похудения.

Взвеситься утром, потом после обеда, и еще раз вечером, чтобы точно понять, что похудение — это не про вас и у вас ничего не получается. Доказано, что максимально правильный вес женщины на 5 день цикла, что свидетельствует о том, что наша масса тела зависит не только от цифры на весах. Если вы когда-то худели, то знаете, что в один день можно потерять 300 г, а в другой не потерять ни грамма, или даже поправиться. И это вовсе не означает, что вы много съели, или прошли мало шагов. Диетолог Алина Дяченко рассказывает Фокусу о принципах здорового похудения и о том, как часто нужно взвешиваться, чтобы иметь прогресс в похудении.

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"Похудение — это процесс уменьшения количества жира в организме, путем изменения питания, физической активности, образа жизни. Одно дело, когда нужно избавиться от 2-3 кг, и совсем другое, когда речь идет о 10-20-30 лишних кг", — отмечает Алина Дяченко.

Длительное похудение — это постепенный и устойчивый процесс потери веса, который базируется на здоровом подходе к изменении образа жизни. Здоровое похудение не предусматривает быстрой потери веса, ведь, во-первых, это почти стопроцентная гарантия, что в ближайшее время вес вернется снова, а, во-вторых, это несет определенные риски для вашего здоровья.

Если вы хотите похудеть, нужно найти настоящую мотивацию и быть готовыми не к спринту, а к марафону, в течение которого вы измените свои пищевые привычки. Научившись сбалансированно питаться, вы навсегда забудете о срывах, переедании и проблемах с лишним весом.

Потеря веса — не линейный процесс

Фото: Freepik

"Потеря 1% от общего веса в неделю считается здоровым темпом похудения. Однако, есть индивидуальные факторы, которые влияют на темп похудения или на задержку жидкости, например, сдвиг водно-солевого баланса, когда пересолил овощной салат во время ужина или отеки мышц после интенсивной тренировки или изменения гормонального фона, наличие стрессовой ситуации или бессонницы", — отмечает диетолог.

Начинайте с маленьких шагов, не ставьте цель потерять сразу 10 или 20 кг, идите к своей цели постепенно. Не имея слишком больших ожиданий, вам будет психологически легче преодолеть этот путь. Именно поэтому ежедневные взвешивания не принесут пользы, а только навредят и повлияют на мотивацию, ведь невозможно терять одинаковое количество веса ежедневно. Организм — сложная система, на которую влияют множество внешних и внутренних факторов: гормоны, стресс, сон и т.д., поэтому лучше взвешиваться раз в неделю, чтобы видеть реальную картину.

Только раз в неделю

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"Я советую взвешиваться не чаще, чем раз в неделю, утром, натощак, на одних и тех же весах, в одном и том же месте. Такой подход поможет избежать лишнего стресса и волнения по поводу весовых колебаний, которые могут быть нормальными из-за различных факторов, перечисленных ранее", — советует Алина Дяченко.

Частое взвешивание не даст вам полной информации, а лишь будет способствовать психологическому напряжению вокруг процесса похудения.

"Ежедневное взвешивание (в некоторых случаях по несколько раз в день) может привести к перфекционизму и фиксации на весе, и когда человек видит не тот результат, которого ожидал, а, например, плюс 100 граммов, то он или бежит в магазин за шоколадкой или, наоборот урезает свой рацион до огурца и грудки", — отмечает диетолог.

Измерение веса раз в неделю позволит лучше воспринимать общий прогресс и сосредотачиваться на здоровом образе жизни и общем самочувствии.

Имейте терпение

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Терпение является ключевым элементом при достижении любой цели, в том числе похудении. Нужно понимать, что прогресс может быть постепенным, и уметь преодолевать трудности, чтобы навсегда сформировать устойчивые и здоровые привычки. Удерживайте позитивный настрой и оставайтесь преданы своим целям в долгосрочной перспективе, тогда вы обязательно достигнете своей цели.

Напомним, по мнению диетологов, даже придерживаясь правильного питания, вы все равно можете наслаждаться десертами, которые не приведут к увеличению веса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.