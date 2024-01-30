Джулия Робертс появилась на показе Jacquemus в стильном платье-пальто (фото)

Звезда экрана позировала в компании Эдварда Эннинфула и Симона Порта Жакмюса. Она выбрала образ в темных тонах.

56-летняя американская актриса Джулия Робертс появилась на публике в стильном total-black образе. Об этом пишет Grazia.

Звезда фильма "Красотка" прибыла накануне на юг Франции, чтобы отпраздновать презентацию новой коллекции Jacquemus вблизи Ниццы.

Робертс появилась на публике в черном длинном платье-пальто. Парижский образ она дополнила прозрачными черными чулками, туфлями с бантом и большой парой черных солнцезащитных очков в круглой оправе. В руках актриса держала лаконичную оливково-зеленую сумочку Le Petit Calino французского бренда.

Джулия Робертс Фото: Getty Images

Волосы Джулия оставила распущенными, демонстрируя свою челку.

Она шла под руку с бывшим главным редактором британского Vogue. Эдвард Эннинфул появился в классическом брючном костюме и темных очках, защищая глаза от солнечных лучей.

Недавно Джулия Робертс сказала британскому Vogue, что есть причины, почему она всегда выглядит такой счастливой.

Джулия Робертс и Эдвард Эннинфул Фото: Getty Images

"Хорошие гены, живу полноценной жизнью, и я сказала это — и я говорю это обычно как некая шутка, — но я верю в любовь хорошего человека", — призналась звезда экрана.

"Я верю, что мой муж любит меня и заботится обо мне так, что я чувствую глубокое, глубокое счастье. И каждый раз, когда ты видишь кого-то счастливого, неважно, сколько ему лет", — добавила Джулия.

Она также позировала в компании "виновника" события, французского дизайнера Симона Порта Жакмюса.

Симон Порт Жакмюс и Джулия Робертс Фото: Getty Images

Напомним, Джулия Робертс снялась для британского Vogue.

Также Фокус писал о совете, который Джулия Робертс дала бы себе 19-летней.