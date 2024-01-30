Надя Дорофеева показала снимки в откровенном платье (фото)

Обычно артистка выбирает комфортные вещи. Впрочем, накануне "почувствовала себя леди".

Украинская певица Надя Дорофеева предстала в необычном и откровенном образе. Снимками звезда сцены делится в своем Instagram с более 5 млн подписчиков.

Артистка примерила красное платье с вырезами в зоне декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Звезда сделала эффектный макияж и уложила волосы "мокрым способом".

"Так интересно, как все изменилось, и мы начали ценить комфорт, удобство и наконец — больше принимать себя. Мне это очень нравится", — призналась жена Михаила Кацурина, отметив, что сейчас очень редко обувает каблуки, однако накануне "почувствовала себя леди" во время фотосессии.

"Вот на фотосессии я прям кайфанула, а еще больше кайфанула, когда после сняла все это и надела свои любимые комфортные вещи. Вот вам и трансформация женственности", — рассказала Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева

В комментариях артистку засыпали комплиментами ее коллеги по цеху и другие украинские знаменитости — Юлия Санина, Анна Тринчер, Михаил Лебига, Игорь Лаченков. Отреагировал на карусель фото также и муж певицы Михаил Кацурин.

Напомним, Надя Дорофеева прокомментировала развод с Владимиром Дантесом.

Также Фокус писал об архивном кадре со свадьбы Нади Дорофеевой и Миши Кацурина.