Игорь Кондратюк заподозрил, что Виталий Козловский больше не служит в армии

Бывший продюсер Виталия Козловского Игорь Кондратюк сообщил, что больше не получает выплат от певца и предположил, что тот больше не служит в ВСУ. Кондратюк намекнул, что Козловский, вероятно, больше не служит в армии, однако куда он делся он не знает.

О том, что уже 3 месяца продюсер не получает средства, которые суд обязал взыскивать с официальных поступлений Виталия Козловского, он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Известно, что между Игорем Кондратюком и Козловским продолжается многолетний конфликт длиной более 10 лет. Причиной этому стал разрыв сотрудничества певца с продюсером и незаконное использование Козловским песен, которые по праву принадлежат Кондратюку. В результате Кондратюк подал в суд на Козловского. Суд признал певца виновным и назначил сумму компенсации, которую он должен вернуть Кондратюку.

Когда Виталий Козловский летом 2023 года пошел служить в Нацгвардию Украины конфликт между продюсером и певцом снова разгорелся. Причиной этому стало то, что Козловский заявил, что Кондратюк забирает всю его зарплату в армии. Тогда общество агрессивно набросилось на продюсера. Однако, как выяснилось позже, согласно судебному решению из зарплаты Виталия Козловского в Нацгвардии вычитали лишь 20%.

Как рассказал Кондратюк, выплаты от Козловского начали приходить в августе 2023 года и продолжались ровно три месяца. Последнее взыскание с зарплаты Козловского было в октябре 2023 года. Именно в этот период Козловский сообщил, что больше не служит в Национальной гвардии и перешел в ВСУ, однако не уточнил куда именно.

Сейчас Игорь Кондратюк не получает никаких выплат от Козловского, поэтому он предполагает, что певец больше не служит в армии. Более того, продюсер отмечает, что Козловский просто "исчез".

" И мне просто интересно: где сейчас Виталий Козловский? Судя по тому, что не приходит никаких выплат, вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он же не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии воинской части захочет иметь проблемы с законом? Нет. Итак, делаем вывод, рядовой Козловский исчез", — заявил Кондратюк.

Кроме этого, Кондратюк отметил, что конфликт между ним и певцом до сих пор продолжается, однако он ничего не забирает у Козловского. Решение о взыскании денег принял суд. Поэтому все происходит законно.

Сам же Виталий Козловский уже длительное время не выходит на связь к своим поклонникам. Последним его известием было то, что он сменил место службы, однако не по собственному желанию.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский показал блиндаж и рассказал о службе в ВСУ. Также Виталий Козловский поделился видео посвящения в артиллеристы.