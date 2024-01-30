Раскрыты новые детали госпитализации Кейт Миддлтон, на которые не обратили внимание

Только принца Уильяма "поймали" папарацци, когда он посещал жену в клинике. А как насчет других родственников?

Пребывание Кейт Миддлтон в частной больнице стало еще более таинственным. Об этом пишет News.

Не только британский король Чарльз ІІІ, но и его невестка, принцесса Уэльская, лежали в той же Лондонской клинике.

Супругу принца Уильяма поместили в медицинское учреждение для плановой операции на брюшной полости, а трое детей не видели ее около двух недель.

Принц Уильям посещал Кейт Миддлтон в клинике Фото: Getty Images

На следующий день после того, как было объявлено об операции Кейт Миддлтон, принц Уильям был замечен покидающим клинику на своем электрическом Audi стоимостью 268 000 долларов.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Впоследствии и The Sun, и Daily Mail сообщили, что с тех пор будущий король Великобритании навещает свою супругу ежедневно. Впрочем, как насчет родителей принцессы Кэрол и Майкла Миддлтонов и ее сестры и брата Пиппы Мэтьюз и Джеймса Миддлтона, с которыми она очень близка?

Королевский редактор Daily Mail Ребекка Инглиш рассказала, что "СМИ согласились не ставить фотографов [за пределами больницы], не ставить съемочные группы, не отправлять журналистов, чтобы позволить [Кейт] восстанавливаться после операции в частной жизни, а также уважать частную жизнь других пациентов".

Кейт Миддлтон с сестрой Фото: Getty

Таким образом, Уильям или Миддлтоны могли легко переправлять Джорджа, Шарлотту и Луи в больницу и из больницы, чтобы увидеть их маму без присмотра и наедине. Впрочем, не делали этого. Как мы писали ранее, запрет могли выдвинуть врачи, ведь в клинике действуют очень строгие правила. Наследники принцессы могли заразить ее, что было бы очень сложно для ослабленного здоровья Кэтрин. Они, скорее всего, в этот период общались через видеосвязь. Вероятно, такое же правило существовало для родителей принцессы Уэльской, брата и сестры.

Напомним, СМИ не разрешили дежурить возле Лондонской клиники, где лежала Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о том, как выглядит больница, где принцессе Уэльской сделали операцию.