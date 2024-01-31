Богдан Шелудяк после сложной болезни перенес операцию на голове

31-летний телеведущий и актер сериала "Киев днем и ночью" Богдан Шелудяк, которому в ноябре 2023 года диагностировали редкую болезнь "синдром Гийена-Барре" перенес операцию на голове.

Об операции по пересадке волос телеведущий рассказал на своей странице в инстаграм.

"Да, я сделал пересадку волос. Зачем я об этом рассказываю, потому что даже среди моего окружения, куча людей хочет сделать эту процедуру, но не решается. Своим примером хочу показать, что поход к стоматологу бывает страшнее", — написал Шелудяк.

Телеведущий также рассказал, что побудило его пойти на такой шаг. По словам Богдана Шелудяка, еще в 20 лет он начал замечать, что его прическа начала меняться. Глядя на своего отца, он понял, что он также будет лысеть.

Чтобы сохранить волосы он начал использовать специальное средство против выпадения и стимуляции роста. Однако, препарат не смог полностью восстановить волосы на некоторых участках.

Шли годы и актер стал замечать, что линия волос начала отъезжать все дальше. После этого момента он начал интересоваться информацией о пересадке волос.

"Переехав в Киев я искал специалистов с хоть какими-то отзывами знакомых, а после и просто людей, которые делали пересадку", — написал Шелудяк.

Тогда он нашел специалиста и сделал пересадку волос, было это 8-10 лет назад. Однако со временем волосы продолжали выпадать, поэтому возникла необходимость повторить эту процедуру.

В 2023 году актер и телеведущий планировал провести операцию, однако впоследствии сильно заболел, из-за чего пришлось сместить ее на полгода. На днях операция все же состоялась.

Фото: https://www.instagram.com/bushe8/

Для операции актер выбрал турецкую клинику, они приезжают в столицу раз в несколько месяцев.

Операция длилась 5-6 часов. И прошла успешно. Сейчас актеру частично сбрили волосы на затылке. Это была вынужденная процедура, ведь именно из этой зоны делали пересадку на необходимые места.

Напомним, ранее мы писали, что Богдану Шелудяку диагностировали тяжелую болезнь. Уже потом Богдан Шелудяк после двух недель в больнице показал, чем занимается дома.