Добавьте в овсянку: 4 специи, которые ускорят обмен веществ и помогут пищеварению

Овсянка уже давно стала основным продуктом для завтрака благодаря своей сытности, универсальности и многочисленных преимуществ для здоровья. Особенно, если добавить к ней правильные специи.

Овсянка сама по себе является невероятно ценным и полезным для здоровья продуктом, однако ингредиенты, которые вы добавляете в миску овсянки, могут как усилить, так и свести на нет эту пользу. К счастью, существует множество вкусных способов вывести еду на новый уровень. Попробуйте добавить к утренней овсянке одну из специй, которая не только улучшит ее вкус, но и ускорит ваш метаболизм. Об этом пишет She Finds.

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Дипломированная медсестра Лорен Тайер назвала несколько удивительных специй, которые могут улучшить ваше здоровье и вывести отношения с овсянкой на новый уровень.

Корица

Фото: Pixabay

"Корица, пожалуй, самая популярная добавка к овсянке", — отмечает Тайер. Это связано с тем, что многие предпочитают слегка сладкий вкус, добавляя ее в миску с овсянкой и смешивая с другими ингредиентами, такими как кленовый сироп, фрукты и орехи. Но помимо восхитительного вкуса корица, как известно, обладает свойствами, ускоряющими обмен веществ. Эта специя также помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая резкие скачки и падения, которые могут привести к желанию съесть вредную и высококалорийную пищу. Стабилизируя уровень сахара в крови, корица способствует снижению веса и придает овсянке теплый, насыщенный вкус.

Кайенский перец

Фото: Freepik

Еще одна специя, которую рекомендует Тайер, — это кайенский перец, которым, по ее мнению, можно посыпать овсянку, чтобы ускорить обмен веществ. Хотя это может показаться нетрадиционным ингредиентом, кайенский перец может стать вкусным дополнением к пикантной овсянке. Кайенский перец содержит капсаицин, соединение, известное своими термогенными свойствами. Это повышает температуру тела и, в свою очередь, увеличивает расход калорий. Добавление кайенского перца в овсянку может дать легкий толчок и естественный стимул для метаболизма.

Куркума

Фото: Freepik

Добавьте эту ярко золотистую специю в свою утреннюю овсянку, чтобы ускорить обмен веществ. Активное соединение куркумы, куркумин, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые не только поддерживают общее состояние здоровья, но также способствуют снижению веса за счет уменьшения воспаления и улучшения метаболических функций. Эта специя может придать чаше пикантной овсянки уникальный вкус и яркий приятный цвет.

Имбирь

Фото: Pixabay

Добавление имбиря в овсянку не только делает ее пикантной, но и ускоряет обмен веществ. Эксперт отмечает, что имбирь обладает способностью увеличивать сжигание калорий и уменьшать чувство голода. Именно его термогенный эффект способствует более эффективному обмену веществ. Имбирь также известен своими противовоспалительными и полезными для кишечника свойствами. Он станет ароматным и полезным для здоровья дополнением к вашему утреннему приему пищи.

Напомним, диетологи рекомендуют добавить в свой рацион специю, которая поможет снизить холестерин.

Ранее Фокус писал о том, что если вы хотите сделать кофе еще более полезным для здоровья и насладиться новым потрясающим вкусом, добавьте в него специи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.