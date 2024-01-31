Диета долгожителей: секреты питания людей, которые живут дольше всех

Не только гены, но и питание влияет на качество и продолжительность нашей жизни, что и доказывают долгожители из "Голубых зон". Узнайте о принципах и правилах питания самых долгоживущих людей в мире.

Неправильное питание диета быть одной из причин ухудшения вашего здоровья. Попробуйте следовать диете "Голубой зоны", которая возникла на основе работы Дэна Бюттнера, чтобы максимально улучшить свое здоровье и самочувствие. Голубая зона – это не научный термин, это название появилось после того, как команда исследователей нарисовала на карте синие круги, обозначающие места чрезвычайного долголетия. Таким образом области внутри круга стали называть "голубой зоной". Так как же питаются самые долгоживущие люди в мире? Об этом пишет Health Shots.

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Что такое диета Голубой зоны?

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К регионам, где люди живут дольше, чем другие, относят Окинаву (Япония), Сардинию (Италия), Никои (Коста-Рика), Икарию (Греция) и Лома-Линду (Калифорния), где фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобы и орехи являются основным источником пищи, отмечает диетолог Прити Нагар . Питание долгожителей также включает умеренное количество рыбы и морепродуктов, очень мало мяса и молочных продуктов, а также акцент на свежие, сезонные продукты местного производства. Кроме того, одной из важных рекомендаций данной диеты является большое количество питьевой воды, умеренное употребление вина (особенно красного) и травяных чаев.

Диета – это не только выбор продуктов питания, но и образ жизни, способствующий долголетию, например, регулярная физическая активность, прочные социальные связи и методы снижения стресса.

Диета "Голубой зоны" предлагает несколько преимуществ, которые способствуют долголетию и здоровью людей, живущих в этих районах.

Увеличение продолжительности жизни

Диета богата антиоксидантами и питательными веществами растительного происхождения, которые могут уменьшить воспаление и окислительный стресс.

Улучшение здоровья сердца

Диета с акцентом на цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и полезные жиры из орехов и рыбы способствует здоровью сердечно-сосудистой системы за счет снижения уровня холестерина и артериального давления.

Контроль веса

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Диета "Голубой зоны" с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием обработанных пищевых продуктов и вредных жиров помогает поддерживать здоровый вес. Это способствует насыщению и снижает потребление "пустых" калорий.

Снижение риска хронических заболеваний

Диета полностью состоит из продуктов, богатых питательными веществами. Таким образом, это может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, рак и нейродегенеративные заболевания.

Способствует пищеварению

Содержание клетчатки в продуктах растительного происхождения поддерживает здоровье пищеварительной системы и микробиома.

Каждый из этих пунктов отражает то, как сбалансированное, богатое питательными веществами питание в сочетании со здоровым образом жизни может оказать глубокое влияние на общее благополучие человека.

Как соблюдать диету Голубой зоны?

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Даже если вы не проживаете в этих районах, вы можете следовать диете Голубой зоны. Начало этой диеты предполагает постепенные изменения в сторону более растительного и цельного питания. Вот простой план питания, который даст вам представление о том, как может выглядеть день на диете "Голубой зоны":

Завтрак. Начните с тарелки каши с миндалем, свежими ягодами и медом. Если вам нужно больше клетчатки и жирных кислот омега-3, вы также можете добавить чайную ложку семян льна.

Полдник. Съешьте фрукты, например яблоко или горсть миндаля, но не переедайте, говорит эксперт.

Обед. Во второй половине дня съешьте большой салат, заправленный лимонным соком и оливковым маслом, в который входит смесь зелени, нута, помидоров, огурцов, оливок и сыра фета. Добавьте к нему кусок цельнозернового хлеба.

Вечерний перекус. Съешьте морковно-огуречные палочки с хумусом через несколько часов после обеда.

Ужин. Подавайте киноа или коричневый рис, лосося на гриле или тушеную чечевицу с овощами, приготовленными на пару (брокколи или шпинатом).

Диета "Голубой зоны" задумана как долгосрочная стратегия образа жизни. Она рассчитана на длительное использование и должна стать неотъемлемой частью вашей повседневной жизни, если вы хотите сохранить здоровье и прожить долгую жизнь.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.