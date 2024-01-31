Королевский эксперт объяснил, почему дом Кейт Миддлтон – не лучшее место для ее выздоровления

В 2022 году принц Уильям с семьей переехал в коттеджа Аделаида, чтобы быть поближе к своей бабушке-королеве. Сюда же Кейт вернулась для восстановления после операции.

42-летняя Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости и двухнедельного пребывания в лондонской клинике вернулась к своей семье в коттедж Аделаида в Большом Виндзорском парке и продолжает восстанавливаться уже в окружении мужа и троих детей. Однако, по мнению бывшего королевского корреспондента BBC Майкла Коула, это поместье – далеко не лучшее место для выздоровления Кейт.

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Особняк, внесенный в список памятников архитектуры II степени, построен в 1831 году в самом сердце частного королевского парка Crown Estate площадью 655 акров для жены Вильгельма IV, королевы Аделаиды Саксен-Майнингенской. Также известно, что это был любимый дом королевы Виктории.

Коул поделился информацией Розмари Таунсенд, некогда жившей в этом доме. Она была первой женой Питера Таунсенда, бывшего любовника принцессы Маргарет, сестры британской королевы.

"В своих мемуарах она написала, что это было самое холодное место, которое она когда-либо встречала за всю свою жизнь. Так что, возможно, это не лучшее место, чтобы начать чувствовать себя лучше, особенно в эту довольно холодную зиму, которой мы наслаждаемся сейчас", – говорит Майкл.

Коттедж Аделаида Фото: Соцсети

В коттедж Аделаида семья Уэльсов переехала из Кенсингтонского дворца летом 2022 года, чтобы быть поближе к королеве Елизавете II. Они отдали предпочтение резиденции, которая не требовала ремонта или дополнительных мер безопасности.

Дом с четырьмя спальнями абсолютно устроил Уильяма и Кейт, поскольку у них нет постоянно проживающего с ними персонала. Вместо этого помощники приезжают на работу по мере необходимости в их услугах.

В 2015 году в коттедже был проведен капитальный ремонт. Он может похвастаться оригинальными деталями, в том числе мраморным греко-египетским камином и главной спальней со сводчатым потолком, украшенным позолоченными дельфинами и веревочным орнаментом, использованным с королевской яхты Royal George.

В доме есть семь закрытых входов и выходов в Виндзорский замок, поэтому семья может приходить и уходить в относительной конфиденциальности.

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