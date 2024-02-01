Деми Мур дала редкий комментарий о деменции Брюса Уиллиса

Знаменитости были женаты с 1987 по 2000 годы. От их союза подрастают трое дочерей — Таллула, Румер и Скаут.

61-летняя американская актриса и модель Деми Мур высказалась о болезни своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, 68. Советами знаменитость поделилась во время разговора с Энди Коэном на шоу SiriusXM.

Мур призвала семьи больных деменцией быть "присутствующими" после того, как у ее бывшего мужа Брюса Уиллиса диагностировали расстройство мозга.

"Я считаю, что самое важное, чем я могу поделиться, — это просто встретиться с ними там, где они", — отметила мама троих детей.

"Отпустите тех людей, кем они были или кем, по вашему мнению, они должны быть, или кем вы хотели бы, чтобы они были. Тогда вы действительно сможете жить в настоящем и принять радость и любовь, которая есть", — добавила бывшая возлюбленная больного Брюса Уиллиса.

Брюс Уиллис с семьей Фото: Instagram @demimoore

В начале 2022 года у "крепкого орешка" диагностировали афазию и он начал "отходить" от актерской карьеры. Через год семья голливудского актера сообщила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию.

С тех пор, как у Уиллиса начались проблемы со здоровьем, Деми Мур проводит больше времени со своим бывшим мужем и его нынешней женой Эммой Хеминг.

Мур и Уиллис были женаты с 1987 по 2000 годы. От их союза подрастают трое дочерей — Таллула, Румер и Скаут. Они уже даже стали дедушкой и бабушкой после того, как весной 2023 года Румер родила первенца — дочь Луэтту.

Деми Мур и Брюс Уиллис Фото: Getty Images

В 2009 году Брюс женился на Эмме Хеминг, которая родила ему двух дочерей — Мейбл и Эвелин.

Брюс Уиллис с семьей Фото: Bruce Willis/Instagram

Напомним, Деми Мур призналась, как ей быть в роли бабушки.

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