Марго Робби впервые прокомментировала номинации на "Оскар-2024" после своего "поражения"

Звезду экрана не номинировали на кинопремию. Номинацию не получила и режиссер картины "Барби" Грета Гервиг, несмотря на то, что фильм собрал в мировом прокате более миллиарда долларов.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби нарушила молчание после своего "поражения" на "Оскаре-2024". Об этом пишет Dedline.

Выступая накануне на сессии вопросов и ответов, организованной Музеем Академии, Робби сказала, что Грету Гервиг "надо" номинировать. Ведь и Марго, и режиссер нашумевшего фильма "Барби" не получили номинаций на "Оскар-2024".

"Очевидно, я считаю, что Грета должна быть номинирована режиссером, потому что то, что она сделала, бывает раз в карьере, раз в жизни, то, что она сделала, это действительно так. Но это был невероятный год для всех фильмов", — рассказала исполнительница роли Барби.

Фильм получил восемь других номинаций, в том числе на лучшую мужскую роль второго плана, которую получил Райан Гослинг, на лучшую женскую роль второго плана, которую получила Америка Феррера, а также "Барби" отметили в номинации "Лучший фильм".

Марго Робби и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Марго не говорила о своем собственном пренебрежительном отношении к премии "Оскар", но подчеркнула, что они были "за пределами экстаза", поскольку фильм получил восемь номинаций на "Оскар".

"Мы решили сделать что-то, что изменило бы культуру, повлияло на культуру, просто оказало какое-то влияние. И это уже сделано, а некоторым нравится гораздо больше, чем мы когда-либо мечтали. И это действительно самая большая награда, которая может выйти из всего этого", — призналась австралийская актриса.

Марго Робби Фото: Getty Images

Робби, которая также была продюсером картины, появилась на публике в футболке с Барби и ярко-розовых туфлях на каблуках, которые она сочетала с джинсами и блейзером.

Напомним, Райан Гослинг отреагировал на то, что Марго Робби не номинировали на "Оскар-2024".

Также Фокус писал о другой известной актрисе, которая могла сыграть Барби.