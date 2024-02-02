Кейт Миддлтон "работает с кровати" и уже планирует публичные выходы

Королевская персона, как сообщалось, раньше Пасхи не появится на публике. Сейчас она восстанавливается после операции в Виндзоре.

Кейт Миддлтон готова вернуться к работе после операции на брюшной полости 16 января 2024 года. Об этом пишет Daily Express UK.

Инсайдер дворца рассказал, что жена принца Уэльского Уильяма "вернулась к работе со своей кровати" в коттедже Аделаида в поместье Виндзор, однако она готовится вернуться к выполнению публичных королевских обязанностей после Пасхи.

Источник добавил, что мама троих детей уже "планирует выходы и разговаривает со своей командой", чтобы подготовиться к своему возвращению.

Ранее Кенсингтонский дворец утверждал, что Миддлтон не будет выходить на публику, пока полностью не выздоровеет.

Принц Уильям навещал жену в больнице Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в начале 2024 года. Хотя причина медицинской процедуры не разглашается, таблоиды узнали, что это была серьезная операция, но не связанная с онкологией.

Несмотря на то, что операция была запланирована ранее, процедура держалась в настолько секретной форме, что даже ближайшие советники принцессы Уэльской не знали, что она ляжет под нож, потому что она и принц Уильям хотели сохранить конфиденциальность свою и троих детей.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи не посещали свою мать в Лондонской клинике, но разговаривали с ней через FaceTime.

Напомним, Кейт Миддлтон скрыла планы на операцию даже от ближайших помощников.

Также Фокус писал о дне рождения матери Кейт Миддлтон.