Все может быть намного серьезнее: принц Гарри вылетит в Лондон, узнав о диагнозе отца

В Лондон принц Гарри прилетит один. Меган Маркл с детьми останется в США.

Новость о том, что у короля Чарльза III выявлен рак, стала шоком для британцев и, в первую очередь, для семьи монарха. Диагноз отца не оставил равнодушным и его младшего сына, принца Гарри, который собрался в ближайшие дни вылететь из Калифорнии (США) в Лондон, пишет Daily Mail.

По информации инсайдеров, король лично позвонил герцогу Сассекскому и рассказал о диагнозе еще до того, как о нем объявил Букингемский дворец.

В свою очередь Гарри решил не медлить и намерен прибыть в Великобританию, чтобы поддержать отца. По мнению людей из близкого круга королевской семьи, это может указывать на то, что дела со здоровьем короля обстоят хуже, чем об этом говорят публике. Его жена Меган Маркл и их дети, четырехлетний Арчи, и двухлетняя Лилибет, останутся дома.

Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд выразила надежду, что болезнь Чарльза III "приведет к примирению" с принцем Гарри.

Наследник престола, принц Уильям, сейчас находится в тесном контакте с отцом. Однако ни он, ни его брат пока что не делали никаких заявлений в связи с болезнью отца.

Принц Уэльский на этой неделе возвращается к общественным обязанностям после того, как его дену выписали из больницы после операции на брюшной полости. Он также может выполнять некоторые обязанности от имени своего отца, пока король проходит лечение.

Последний раз принц Гарри был в Великобритании прошлым летом, однако тогда он не встречался с родными.

Когда король Чарльз и Кейт Миддлтон попали в больницу, герцоги Сассекские выразили им свою поддержку.

Теперь болезнь короля может помешать планам Гарри и Меган на День святого Валентина, поскольку они собирались отправиться в Канаду.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри был против женитьбы принца Уильяма на Кейт Миддлтон.