Принц Гарри был против женитьбы принца Уильяма на Кейт Миддлтон

Младший сын короля Великобритании считал, что принимать решения стоит, прислушиваясь к своему сердцу. Таким образом действовала его мама, принцесса Диана.

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Королевский писатель Роберт Хардман, автор книги "Становление короля: король Чарльз III и современная монархия", сказал, что принц Гарри критиковал решение брата Уильяма жениться на Кейт Миддлтон в 2011 году. Об этом пишет Page Six.

"Гарри говорит о том, чтобы жениться на ком-то по любви, а не потому, что это тот человек, на котором ты должен жениться. Я думаю, что это гораздо больше ранит. Я имею в виду, что это фактически публично презирает брата и его выбор жены", — рассказывает эксперт.

"... может возникнуть соблазн или желание жениться на ком-то, кто подходит по модели, в отличие от того, с кем, возможно, суждено быть", — рассказывал герцог Сассекский в своем документальном сериале "Гарри и Меган".

Гарри отметил: "Разница между принятием решений головой или сердцем. И моя мама [Диана] принимала большинство своих решений, если не все, сердцем. А я мамин сын".

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Хардман также отметил, что связь между братьями была еще больше испорчена подробным рассказом принца Гарри о его детстве и отношениях с Уильямом в мемуарах 2023 года "Запасной".

"Уильям действительно частный человек. В этом возрасте он не дает столько интервью, сколько делал его отец... Конфиденциальность действительно важна, а Гарри просто пошел и выложил все эти истории об их детстве в открытый доступ", — добавил автор.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

В мемуарах младший сын британского короля пишет о старшем брате, который игнорировал его в Итонском колледже, и раскрывает детали ссоры между ними, которая переросла в физическую драку.

Напомним, почему принц Гарри на самом деле станет "легендой авиации".

Также Фокус писал о госпитализации Кейт Миддлтон.