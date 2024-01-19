Принц Гаррі був проти одруження принца Вільяма з Кейт Міддлтон

Менший син короля Великої Британії вважав, що ухвалювати рішення варто, прислуховуючись до свого серця. Таким чином діяла його мама, принцеса Діана.

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Королівський письменник Роберт Гардман, автор книги "Становлення короля: король Чарльз III і сучасна монархія", сказав, що принц Гаррі критикував рішення брата Вільяма одружитися з Кейт Міддлтон у 2011 році. Про це пише Page Six.

"Гаррі говорить про те, щоб одружитися з кимось через кохання, а не тому, що це та людина, з якої ти маєш одружитися. Я думаю, що це набагато більше ранить. Я маю на увазі, що це фактично публічно зневажує вашого брата та його вибір дружини", — розповідає експерт.

"… може виникнути спокуса або бажання одружитися з кимось, хто підходить за моделлю, на відміну від того, з ким, можливо, судилося бути", — розповідав герцог Сассекський у своєму документальному серіалі "Гаррі та Меган".

Гаррі зазначив: "Різниця між прийняттям рішень головою чи серцем. І моя мама [Діана] приймала більшість своїх рішень, якщо не всі, серцем. А я мамин син".

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Гардман також наголосив, що зв’язок між братами був ще більше зіпсований детальною розповіддю принца Гаррі про його дитинство та стосунки з Вільямом у мемуарах 2023 року "Запасний".

"Вільям справді приватна людина. У цьому віці він не дає стільки інтерв’ю, скільки робив його батько… Конфіденційність дійсно важлива, а Гаррі просто пішов і виклав усі ці історії про їхнє дитинство у відкритий доступ", — додав автор.

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

У мемуарах менший син британського короля пише про старшого брата, який ігнорував його в Ітонському коледжі, і розкриває деталі сварки між ними, яка переросла у фізичну бійку.

Нагадаємо, чому принц Гаррі насправді стане "легендою авіації".

Також Фокус писав про госпіталізацію Кейт Міддлтон.