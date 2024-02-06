Майли Сайрус проигнорировала своего отца на "Грэмми", но упомянула нового отчима

Майли Сайрус обижена на своего знаменитого отца Билли Рэя. И не упомянула его в своей благодарственной речи на шоу. Но поблагодарила актера Доминика Перселла, который женат на ее матери.

Майли Сайрус получила награду в номинациях "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Запись года" за свою песню "Flowers". И выступила с благодарственной речью. Но Майли не упомянула своего отца, кантри-певца Билли Рэя. Об этом пишет Daily Mail.

Майли Сайрус не упомянула своего знаменитого отца в своей благодарственной речи на церемонии вручения премии "Грэмми 2024".

Майли Сайрус на "Грэмми"

31-летняя хитмейкерша стала одной из крупнейших победительниц вечера, получив желанные награды за свой хит "Flowers", что привело к воодушевляющей речи о ее близких.

Майли в благодарственной речи назвала имена своих близких, сверстников, коллег и даже упомянула свое нижнее белье, но, в частности, оставила в стороне своего отца, 62-летнего певца Билли Рэя. Ее мать, Тиш, была в зале и первая поздравила дочь, когда ее объявили победительницей.

Слухи о расколе в семье Сайрус ходят давно, и многие фанаты думаю, что дело в его разводе с матерью Майли и его скором браке с певицей Файрроуз , которая на 27 лет младше его.

Мать певицы, Тиш Сайрус, в августе прошлого года вышла замуж за актера Доминика Перселла, звезду сериала "Побег из тюрьмы". Майли была на свадьбе матери, но проигнорировала свадьбу отца.

Напомним, на церемонии "Грэмми" Майли появилась со своим бойфрендом Максом Морандо. Ранее певица редко появлялась на публике с Максом, но официально подтвердила отношения, позируя с ним на красной дорожке и целуясь на публике.

Майли сменила несколько нарядов, но самый эффектный, из булавок и проволоки был создан дизайнером Джоном Гальяно для Maison Margiela.

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Гальяно является креативным директором бренда с 2015 года. Для изготовления платья Artisanal мастера ателье использовали 14 тысяч золотых булавок. В качестве инструментов вместо иголки использовались плоскогубцы, а вместо нитки – проволока. Гальяно явно процитировал свое творение из коллекции осень-зима 1997/98, в котором Милла Йовович представляла фильм "Пятый элемент" в Каннах.