В Maison Margiela показали, как создавали платье из 14 тысяч булавок для Майли Сайрус

На изготовление платья ушло 675 часов. Вместо ниток мастера использовали тонкую проволоку, а вместо иголки – плоскогубцы.

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31-летняя американская исполнительница и автор песен Майли Сайрус, которая в этом году завоевала сразу две статуэтки "Грэмми", поразила публику не только своим вокальным талантом и победой, но и платьем из булавок от Maison Margiela. Как создавался этот наряд, показали на странице модного дома в Instagram.

Этот образ создан дизайнером Джоном Гальяно для Maison Margiela. Он является креативным дмректором бренда с 2015 года. Для изготовления платья Artisanal мастера ателье использовали 14 тысяч золотых булавок, а также стеклярус. Расположенные геометрически, булавки создавали своего рода эффект конусного бюстгальтера: два круга вверху и форма, напоминающая стринги, внизу. В качестве инструментов вместо иголки использовались плоскогубцы, а вместо нитки – проволока.

К платью Майли Сайрус обула туфли-лодочки Tabi из состаренного желтого велюра и золотого цвета с переплетенными ремешками на щиколотке, от Кристиана Лубутена, которые он смастерил в рамках коллекции Maison Margiela Artisanal 2024.

25 января показ коллекции Maison Margiela вызвал фуррор, начиная от декадентских парижских образов и заканчивая макияжем фарфоровой куклы на моделях, созданным Пэт МакГрат.

Коллекция Maison Margiela Artisanal 2024

Платье Сайрус с булавками от Maison Margiela напоминает образ, который Гальяно разработал еще в 1997 году для своей "египетской коллекции" осень-зима 1997/98. В похожем платье от этого же дизайнера 22-летняя Мила Йовович появилась в Каннах, где представили "Пятый элемент" Люка Бессона — самый дорогой фильм в истории на тот момент. Правда, тогда дело чуть не закончилось скандалом, ведь перед выходом на красную дорожку наряд девушки начал разваливаться. И тут на помощь пришла Деми Мур, которая тогда была женой Брюса Уиллиса, исполнителя главной роли в картине. Она быстро достала нитку с иголкой и подшила все так хорошо, что в этом же наряде Мила затем отправилась на афтепати.

Мила Йовович на премьере "Пятого элемента" в Каннах, 1997 год Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал о самых откровенных платьях "Грэмми-2024".