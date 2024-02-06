У Maison Margiela показали, як створювали сукню з 14 тисяч шпильок для Майлі Сайрус
На виготовлення сукні пішло 675 годин. Замість ниток майстри використовували тонкий дріт, а замість голки — плоскогубці.
31-річна американська виконавиця й авторка пісень Майлі Сайрус, яка цьогоріч виборола одразу дві статуетки "Греммі", вразила публіку не тільки своїм вокальним талантом і перемогою, а й сукнею зі шпильок від Maison Margiela. Як створювалося це вбрання, показали на сторінці модного будинку в Instagram.
Цей образ створений дизайнером Джоном Гальяно для Maison Margiela. Він є креативним директором бренду з 2015 року. Для виготовлення сукні Artisanal майстри ательє використали 14 тисяч золотих шпильок, а також стеклярус. Розташовані геометрично, шпильки створювали своєрідний ефект конусного бюстгальтера: два кола вгорі і форма, що нагадує стрінги, внизу. Як інструменти замість голки використовували плоскогубці, а замість нитки — дріт.
До сукні Майлі Сайрус взула туфлі-човники Tabi зі зістареного жовтого велюру і золотого кольору з переплетеними ремінцями на щиколотці, від Крістіана Лубутена, які він змайстрував у межах колекції Maison Margiela Artisanal 2024.
25 січня показ колекції Maison Margiela викликав фурор, починаючи від декадентських паризьких образів і закінчуючи макіяжем порцелянової ляльки на моделях, створеним Пет МакГрат.
Сукня Сайрус зі шпильками від Maison Margiela нагадує образ, який Гальяно розробив ще 1997 року для своєї "єгипетської колекції" осінь-зима 1997/98. У схожій сукні від цього ж дизайнера 22-річна Міла Йовович з'явилася в Каннах, де представили "П'ятий елемент" Люка Бессона — найдорожчий фільм в історії на той момент. Щоправда, тоді справа мало не закінчилася скандалом, адже перед виходом на червону доріжку вбрання дівчини почало розвалюватися. І тут на допомогу прийшла Демі Мур, яка тоді була дружиною Брюса Вілліса, виконавця головної ролі в картині. Вона швидко дістала нитку з голкою і підшила все так добре, що в цьому ж вбранні Міла потім вирушила на афтепаті.
Раніше Фокус писав про найвідвертіші сукні "Греммі-2024".