Для тонкой талии. Диетологи назвали 3 продукта, которые помогут похудеть после 40

Снижение веса является актуальным вопросом для многих женщин, н после 40 лет это может стать настоящей проблемой. Что нужно есть, чтобы в любом возрасте иметь идеальную фигуру.

Многие думают, что лучший способ похудеть — это любой ценой сократить потребление калорий и соблюдать крайне ограничительную диету. Существует распространенное заблуждение, что лишь резкое сокращение калорий является ключом к похудению. Однако такой подход не только ставит под угрозу ваше здоровье, но и может помешать вашему прогрессу в похудении. Доктор Шоаиб Малик считает, что более эффективной стратегией в похудении будет питание правильными продуктами. Об этом пишет She Finds.

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Доктор Малик подчеркивает, что вместо того, чтобы применять подход, ограничивающий калории, сосредоточите свое внимание на включении в свой рацион более здоровых продуктов.

Листовая зелень

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Прежде всего, не забывайте о зелени. Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и листовая капуста, является одним из лучших продуктов, богатых клетчаткой, которые можно добавить в свою тарелку, если вы стремитесь быть стройной и здоровой. "Листовая зелень содержит мало калорий, но богата клетчаткой, витаминами и минералами, которые могут помочь вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными, не переедая", — объясняет Малик. Готовите ли вы простой салат, вкусную порцию протеина или даже добавляете несколько горстей зелени в макароны, все это обеспечит дополнительную питательную ценность без ущерба для вкуса.

Нежирный белок

Фото: Freepik

Белок, несомненно, является одним из наиболее важных компонентов любой здоровой диеты, особенно если вы пытаетесь похудеть после 40 лет. Когда дело доходит до похудения, доктор Малик подчеркивает важность нежирных белков, таких как курица, индейка и рыба. Эти источники белка не только содержат мало жира, но также помогают в наращивании и поддержании мышечной массы. "Нежирный белок также насыщает и помогает наращивать и поддерживать мышцы, ускоряя метаболизм и сжигая больше калорий", — говорит доктор Малик. Включение нежирных белков в свой рацион не только снижает потребление насыщенных жиров, но и ускоряет обмен веществ, способствуя более быстрой потере веса.

Цельнозерновые продукты

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Углеводы имеют не самую хорошую репутацию в мире диет, но не заблуждайтесь: сложніе углеводы, такие как цельнозерновые, необходимы для полноценного питания и здорового снижения веса. Эксперт предлагает включать в свой рацион цельнозерновые продукты, поскольку они являются богатым источником клетчатки и сложных углеводов. Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, киноа и цельнозерновой хлеб, могут обеспечить устойчивую энергию и помочь регулировать уровень сахара в крови, снижая вероятность переедания в дальнейшем. Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности эти зерна одновременно способствуют усилению обмена веществ. Киноа, в частности, может быть универсальным дополнением к салатам, овощным блюдам или употребляться отдельно, в качестве гарнира.

Вот три продукта, которым следует отдать предпочтение, чтобы сохранить стройность в любом возрасте. Но помните, хотя эти рекомендуемые продукты полезны для похудения, крайне важно сохранять умеренность в порциях и включать в свою жизнь спорт. Учтите, что индивидуальные потребности и предпочтения в питании различаются, поэтому крайне важно проконсультироваться с семейным врачом или диетологом, для составления индивидуального плана питания, соответствующего вашим целям по снижению веса. Этот целостный подход, который сочетает в себе питательную пищу, контроль порций и активный образ жизни, поможет вам стать стройнее в долгосрочной перспективе.

Напомним, 6 овощей, которые помогут похудеть, нормализовать уровень холестерина и давление.

Ранее Фокус писал о том, что причудливые диеты, призванные способствовать быстрому снижению веса, часто основаны на ограничительных мерах, которые могут непреднамеренно привести к дисбалансу питательных веществ.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.