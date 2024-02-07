Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк во второй раз стал отцом

О второй беременности Макс Михайлюк и его жена, модель Даша Хлистун сообщили в октябре 2023 года. Долгое время пара скрывала информацию о предстоящем пополнении. Впоследствии они устроили скромное гендер-пати, где узнали пол ребенка. А уже сегодня пара поделилась известием, что снова стали родителями.

38-летний Макс Михайлюк, известный как американский пилот с украинским происхождением, а также как главный герой 10 сезона шоу "Холостяк", во второй раз стал отцом. Его жена, известная украинская модель Даша Хлистун поделилась радостным известием у себя в Instagram.

В частности, известно, что младенец появился на свет 6 февраля. На этот раз Макс и Даша стали родителями мальчика.

"С сегодняшнего дня я мама еще и мальчика. 06.02.24",- написала Хлыстун.

Стоит отметить, что пара уже имеет старшую дочь Ариану, которой в апреле 2024 года исполнится 3 года.

Впоследствии модель показала щемящее видео старшей дочери, мужа Максима и новорожденного сына. На нем маленькая Ариана целует младшего братика, которого на руках держит Макс.

"Знакомство с братом. Вместо того чтобы спать я любуюсь этим видео и маленьким человеком, которого я носила 9 месяцев под сердцем", подписала видео фотомодель.

Известно, что роды состоялись в Америке, где последние два года живут супруги.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун

Справка

Макс Михайлюк родом из Одессы. Долгое время живет на две страны США, где имеет работу и Украину — откуда родом. Известно, что экс-холостяк имеет собственную авиашколу.

Макс Михайлюк стал известным после участия в шоу "Холостяк". Тогда он выбрал гимнастку Дашу Ульянову, однако отношения пары после проекта быстро закончились. Как оказалось, главный герой имел интимные отношения с другой участницей шоу, этого не смогла простить Даша.

Однако уже летом 2020 года Макс показал, что имеет отношения с Дашей Хлыстун. Известной украинской моделью. Уже через год пара поженилась и у них родилась дочь.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Чмерковский со слезами на глазах сообщил, что его жена беременна после 4 месяцев после родов. Также стало известно, что Элизабет Мосс, звезда "Рассказа служанки", беременна первенцем. Кроме этого, бывшая жена Ченнинга Татума в третий раз беременна.