Бен Аффлек высмеял свое грустное лицо на "Грэмми-2023" (видео)
Ролик с рекламой популярной сети кондитерских закусочных покажут на "Супербоуле-2024". Это не первая коллаборация оскароносного актера и "Dunkin'".
51-летний американский актер Бен Аффлек в новой рекламе для бренда "Dunkin'" высмеивает свое "грустное" выражение лица на прошлогодней церемонии "Грэмми". Видео делится его жена Джей Ло в Instagram.
Ролик начинается с того, что Аффлек просматривает фейковый новостной репортаж, в котором звездная пара изображена на церемонии вручения наград в 2023 году с надписью "Самый скучный человек в мире". На что актер говорит себе тихим и мрачным голосом в стиле Бэтмена: "Нет. Стойкий. Всегда наблюдаю".
Затем Бен говорит, что может стать стать поп-звездой, прежде чем спросить: "Насколько трудно это может быть?"
Аффлек продолжает держать коробку пончиков, когда звонит музыкальному продюсеру, чтобы сказать, что у него есть несколько "битов".
"У меня даже есть такая персона, как Дж. Ло — или Б. Ло", — рассказывает он продюсеру.
Затем рекламный ролик возвращается к актеру, который сидит на своем диване в одиночестве перед телевизором.
"Они сказали, что ты плохой", — говорит он себе. "Ты тупой, среднего возраста, неуклюжий белый парень без ритма, и ты не умеешь петь по тональности. Ты не скоординирован".
Фолловеры певицы эмоционально отреагировали на креативную рекламу известной сети кондитерских закусочных.
"Это невероятно!" — написала в комментариях Пэрис Хилтон.
Напомним, Дженнифер Лопес посвятила очередное украшение Бену Аффлеку.
Также Фокус писал о причинах частых ссор Джей Ло и Бена Аффлека.