Князь Альбер II обратился к королю Чарльзу III на фоне новостей о его онкологии
Букингемский дворец в начале февраля 2024 года сообщил, что у британского монарха обнаружили рак. Перед этим он уже перенес операцию.
Князь Монако Альбер II обратился к королю Великобритании Чарльзу III на фоне новостей о его онкологии. Официальное заявление размещено на странице королевской семьи в Instagram.
"Ваше Величество, в эти трудные времена моя семья хочет выразить вам нашу поддержку", — начал свое обращение муж княгини Шарлен.
В частности, Альбер II отметил, что мужество и открытость британского короля всегда будет источником вдохновения.
"Я убежден, что вы покажете такую же смелость на протяжении этого вызова", — добавил князь Монако.
Альбер II сказал, что и его семья, и люди Монако отправляют королю Великобритании и королевской семье самые теплые мысли и молитвы.
"Выздоравливайте скорее, дорогой король Чарльз III", "Да благословит Бог короля Чарльза и князя Альбера", "Очень трогательное заявление", — выражают свою поддержку пользователи сети в комментариях к посту.
Отметим, что князь Альбер II с женой Шарлен посещали коронацию Чарльза III 6 мая 2023 года. Они вместе прибыли в Вестминстерское аббатство.
О раке у короля Великобритании стало известно в начале февраля 2024 года. Перед этим он перенес операцию из-за увеличения простаты.
Напомним, почему король Чарльз ІІІ лечился именно в Лондонской клинике.
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