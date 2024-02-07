Пэрис Джексон рассказала, зачем скрыла все свои татуировки на "Грэмми"

Дочь покойного Майкла Джексона показала, как команда визажистов замазывала ее тату. В итоге Пэрис появилась на красной дорожке в непривычном образе.

Пэрис Джексон, 25-летняя дочь покойного поп-идола Майкла Джексона, на днях появилась на церемонии "Грэмми" в эффектном, но непривычном образе: она замазала тональным кремом 80 своих татуировок. И Пэрис объяснила, зачем она это сделала. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя дочь покойного Майкла Джексона появилась в черном платье Celine без рукавов с вырезами на животе и спине.

Пэрис Джексон на церемонии "Грэмми" Фото: Getty Images

Но чего-то в образе певицы и модели не хватало: ее тату, которых у Пэрис более 80.

В понедельник Пэрис поделилась закулисным покадровым видео в Instagram, показав, как ее команде визажистов удалось скрыть все ее татуировки.

Пэрис Джексон

Пэрис рассказала, что преобразилась, потому что ей хотелось, чтобы драматический силуэт ее платья от Celine оказался в центре внимания.

Ее визажист Тайрон Фонтейн использовал тональную основу Total Cover Cream Foundation от CoverFX, чтобы скрыть все 80 ее татуировок.

Чтобы макияж держался всю ночь, Фонтейн добавил слой прессованной минеральной основы, а затем завершил его специальным спреем, "чтобы предотвратить перенос макияжа на одежду и гарантировать, что он продержится всю ночь".

Пэрис Джексон

"Я люблю свои татуировки, я люблю свой пирсинг, я люблю все, что касается модификации тела и искусства, а также иногда я не хочу, чтобы это отвлекало от искусства, которое является моей модой", — объяснила она.

Позже тем же вечером она также призналась в Instagram, что "влюблена в свое альтер-эго".

Впрочем, фанаты Пэрис были обескуражены: один возмутился, что она скрыла все рисунки, покрывающее ее тело.

Но другой предположил, что это был маркетинговый ход: "Очевидно, это просто для того, чтобы продемонстрировать, насколько хорошо работает продукт, ребята. И это очень хороший маркетинговый прием — использовать холст с таким количеством татуировок. Если он способен на все это, то нет ничего, что он не смог бы скрыть на твоем лице, понимаешь?".

Впрочем, для вечеринки после "Грэмми" Пэрис убрала грим с части татуировок, вернув себе привычный вид.

Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Напомним, ранее актриса Деми Мур показала фото со своей вечеринки, отметив, что на ней запечатлены только самые близкие ее друзья. В этот ближний круг входит и Пэрис Джексон.