"Не думали, что это случится с нами": вдова Виталия Билоножко рассказала о его диагнозе

Народный артист страдал от сахарного диабета, в связи с чем после Нового года был госпитализирован в стационар. Однако медики не смогли помочь Виталию Билоножко, у которого произошла остановка сердца.

Смерть мужа стала для Светланы Билоножко тяжелым ударом и неожиданностью, хотя о том, что у Виталия проблемы со здоровьем женщина знала и ранее. Об этом народная артистка Украины рассказала в интервью OBOZ.UA, которое было опубликовано в среду, 7 февраля.

Она отметила, что артисты не говорят открыто о своих мелких недугах, так как поклонники всегда хотят видеть их красивыми и сильными. По схожим мотивам не афишировал свои проблемы со здоровьем и Виталий Билоножко. Артист жил с сахарным диабетом: он принимал необходимые препараты, сдавал анализы и выполнял все предписания медиков. Однако диабет — это очень коварная болезнь, которая разрушает все внутри организма. Светлана Билоножко рассказала, что в свое время от аналогичной болезни скончался товарищ семьи. Мужчина утром шел на работу, зашел в офис и скончался.

"Но мы никогда не думали, что это случится с нами. У нас было так много планов", — сказала народная артистка Украины, вспоминая о своем муже.

Светлана Билоножко добавила, что они с мужем даже никогда не касались проблем написания завещания, распределения наследства и прочих юридических моментов, связанных со смертью. Темами для разговоров супругов были победа Украины в войне, возрождение фестиваля "Мелодия двух сердец" и новые творческие проекты.

Во время общения с медийщиками женщина вспомнила также момент, когда ей сообщили о смерти мужа. Виатлий Билоножко почувствовал себя плохо после Нового года. Было принято решение вызвать "скорую", и медики увезли народного артиста в стационар. Однако в какой-то момент у артиста не выдержало сердце и врачам не удалось его реанимировать.

"Мне утром звонит по телефону младший сын:"Мама, сказали, что папа умер. Что это такое?" Я вообще в секунду перестала слышать и видеть", — поделилась своими чувствами Светлана Билоножко.

Вдова народного артиста не стала скрывать от прессы, что смерть супруга стала для нее неожиданной трагедией. Ведь незадолго до этого Виталий Билоножко посещал кардиолога, который не заметил никаких опасных изменений в состоянии его здоровья и заверил, что медицинские препараты будут поддерживать состояние мужчины на приемлемом уровне. Светлана считает, что косвенной причиной смерти мужа могли стать волнения, которые он переносил после начала войны в Украине. По словам женщины, народный артист практически каждый день измучивал себя риторическим вопросом о том, почему так много молодых талантливых украинцев вынуждены гибнуть в боевых действиях.

Напомним, 9 января 2024 года умер народный артист Украины и основатель популярного фестиваля Виталий Билоножко. В 1999 году вместе с супругой Светланой Билоножко певец основал Международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".