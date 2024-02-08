"Просто шок": Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука
Летом 2023 года стало известно о внезапной смерти 19-летнего Леандро. Юноша принял таблетки с фентанилом.
80-летний американский актер Роберт Де Ниро рассказал о "шоке" от потери своего 19-летнего внука Леандро Де Ниро-Родригеса. Об этом пишет People.
Легендарный актер назвал передозировку наркотиков Леандро "ужасной" трагедией во время своего интервью.
"Это просто шок", — сказал Де Ниро после того, как вспомнил свое "недоверие", услышав трагическую новость.
"[Я] никогда не думал, что это произойдет", — признался актер.
Леандро, единственный сын дочери Роберта Дрены Де Ниро-Родригес, умер в Нью-Йорке в июле 2023 года после того, как принял поддельные таблетки оксикодона, к которым добавили фентанил.
"И именно тогда я начал думать о том, что я мог, возможно, должен был сделать с ним. Я не знаю, изменило ли бы это ситуацию. И поэтому это всегда играет в моей голове", — признался многодетный отец.
Он добавил: "Этого не должно было произойти".
После того, как внука Роберта Де Ниро нашли мертвым в его квартире, женщину по имени София Хейли Маркс обвинили в продаже ему наркотиков, содержащих фентанил — мощный опиоид, который, как говорят, в 50 раз сильнее героина.
Напомним, дочь Роберта Де Ниро высказалась о внезапной смерти сына Леандро.
Также Фокус писал о развитии личной жизни Роберта Де Ниро, который в 2023 году в седьмой раз стал отцом.