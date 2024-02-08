"Просто шок": Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука

Летом 2023 года стало известно о внезапной смерти 19-летнего Леандро. Юноша принял таблетки с фентанилом.

80-летний американский актер Роберт Де Ниро рассказал о "шоке" от потери своего 19-летнего внука Леандро Де Ниро-Родригеса. Об этом пишет People.

Легендарный актер назвал передозировку наркотиков Леандро "ужасной" трагедией во время своего интервью.

"Это просто шок", — сказал Де Ниро после того, как вспомнил свое "недоверие", услышав трагическую новость.

"[Я] никогда не думал, что это произойдет", — признался актер.

Леандро, единственный сын дочери Роберта Дрены Де Ниро-Родригес, умер в Нью-Йорке в июле 2023 года после того, как принял поддельные таблетки оксикодона, к которым добавили фентанил.

Леандро Де Ниро-Родригес умер в возрасте 19 лет Фото: drenadeniro\Instagram

"И именно тогда я начал думать о том, что я мог, возможно, должен был сделать с ним. Я не знаю, изменило ли бы это ситуацию. И поэтому это всегда играет в моей голове", — признался многодетный отец.

Он добавил: "Этого не должно было произойти".

После того, как внука Роберта Де Ниро нашли мертвым в его квартире, женщину по имени София Хейли Маркс обвинили в продаже ему наркотиков, содержащих фентанил — мощный опиоид, который, как говорят, в 50 раз сильнее героина.

Внук Роберта Де Ниро

Напомним, дочь Роберта Де Ниро высказалась о внезапной смерти сына Леандро.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Роберта Де Ниро, который в 2023 году в седьмой раз стал отцом.