Королева Рания вывела в свет дочерей и сына в честь юбилея короля (фото)

Иорданский король Абдалла II находится на престоле 25 лет, а в браке с Ранией — почти 31 год. К семье присоединились две дочери и старший сын с женой.

Королева Иордании Рания вышла в свет с мужем, королем Абдаллой II, и их детьми. Снимками с официального события супруга монарха делится в Instagram.

Королевская семья появилась на публике в честь 25-го юбилея пребывания Абдаллы II на престоле.

"Лидер, благословенный великим народом, и народ, благословенный великим лидером; вместе 25 лет отдаем этой любимой стране. С церемонии поднятия флага Серебряного юбилея по случаю 25-летия восхождения Его Величества на Престол", — написала супруга иорданского короля.

Для важного события многодетная мама выбрала темное кашемировое пальто с воротничком от Dior. К официальному образу Рания добавила сумочку Louis Vuitton и солнцезащитные очки в винтажном стиле. Волосы монаршей персоны традиционно были уложены легкими волнами.

Тем временем король Абдалла II появился на публике в классическом костюме с белой рубашкой и голубым галстуком.

Королевская семья Иордании

Юбилей отца также посетил его старший сын, кронпринц Хусейн с женой Раджвой. Пара поженилась в июне 2023 года.

На публике принцесса Раджва появилась в черном платье и с изумрудной сумочкой. Тем временем будущий король Иордании сочетает деловой костюм с традиционным арабским головным убором — гутрой.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва

Принцесса Иман выбрала для появления темно-серое пальто с бахромой.

Принцесса Иман

А принцесса Сальма продемонстрировала черное пальто Louis Vuitton из коллекции 2001 года. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Принцесса Сальма

Впрочем, принц Хашем на официальных фото не был замечен.

Принц Хашем

Напомним, королева Рания вышла в свет в блузке с вышивкой.

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