Королева Рания вывела в свет дочерей и сына в честь юбилея короля (фото)
Иорданский король Абдалла II находится на престоле 25 лет, а в браке с Ранией — почти 31 год. К семье присоединились две дочери и старший сын с женой.
Королева Иордании Рания вышла в свет с мужем, королем Абдаллой II, и их детьми. Снимками с официального события супруга монарха делится в Instagram.
Королевская семья появилась на публике в честь 25-го юбилея пребывания Абдаллы II на престоле.
"Лидер, благословенный великим народом, и народ, благословенный великим лидером; вместе 25 лет отдаем этой любимой стране. С церемонии поднятия флага Серебряного юбилея по случаю 25-летия восхождения Его Величества на Престол", — написала супруга иорданского короля.
Для важного события многодетная мама выбрала темное кашемировое пальто с воротничком от Dior. К официальному образу Рания добавила сумочку Louis Vuitton и солнцезащитные очки в винтажном стиле. Волосы монаршей персоны традиционно были уложены легкими волнами.
Тем временем король Абдалла II появился на публике в классическом костюме с белой рубашкой и голубым галстуком.
Юбилей отца также посетил его старший сын, кронпринц Хусейн с женой Раджвой. Пара поженилась в июне 2023 года.
На публике принцесса Раджва появилась в черном платье и с изумрудной сумочкой. Тем временем будущий король Иордании сочетает деловой костюм с традиционным арабским головным убором — гутрой.
Принцесса Иман выбрала для появления темно-серое пальто с бахромой.
А принцесса Сальма продемонстрировала черное пальто Louis Vuitton из коллекции 2001 года. Образ она дополнила солнцезащитными очками.
Впрочем, принц Хашем на официальных фото не был замечен.
Напомним, королева Рания вышла в свет в блузке с вышивкой.
Также Фокус писал о совете королевы Рании принцессе Раджве.