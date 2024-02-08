Елена Кравец откровенно призналась, делала ли пластические операции

Бывшая актриса "Квартала 95" бывшая актриса "Квартала 95" Елена Кравец призналась, как изменилось ее мнение к своему внешнему виду с годами. Также она не скрывает, делала ли она хирургические вмешательства

47-летняя комедийная актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец откровенно рассказала, делала ли пластические операции и планирует ли в будущем. Об этом она рассказала в интервью интервью ТСН Эксклюзив.

В частности, сначала актриса призналась, как относится к своему возрасту и внешним изменениям, которые происходят.

"Мне иногда трудно принять свое отражение в зеркале, потому, что я внутренне чувствую себя одним образом, а когда я смотрю в зеркало на меня смотрит какая-то другая женщина, я ее не знаю. Я ее не знаю, что? Кто ты? Потом ты вспоминаешь сколько тебе лет и думает ну ничего",- призналась Елена.

Она также отметила, что чувствует себя комфортно в своем возрасте. А также призналась, что сейчас приходится выделять немного больше времени на уход за собой.

"Я работаю с костями, с черепом, мышцами, остеопатически, то есть я ставлю все на место, чтобы все ткани были на месте, чтобы не было перекосов. Я работаю с позвоночником, тазовым дном, со стопами. То есть я пошла в очищение, я поняла, чтобы мне избавиться от всякой бяки, которая на меня напала, мне надо немного почистить организм. Намного легче стало. Баласт. Произошло важное осознание, надо сделать изнутри организм легче, чище. Наш организм очень способен к восстановлению. Я не о таблетках и не о БАДах, я не об этом всем. Чем меньше в себя надо что-то пить тем лучше. Поэтому я выбираю какие-то такие средства экологические и безвредные",- добавила Кравец.

55:51 О пластической хирургии

Также актриса призналась, что по определенным причинам со здоровьем не может себе позволить различные процедуру. Кроме этого, бывшая актриса "Квартала 95" заявила, что никогда не делала пластических операций и пока не планирует, ведь она очень этого боится.

"Я боюсь (ред. пластических операций) страшное. Я иногда представляю, если бы тут вот так, а тут вот так. Боже, опять 36. Но потом думаешь, да нет. Просто прими это и делай то что можешь. Мне очень нравится общаться с женщинами, которые старше меня, 50, 55, 60, иногда происходит какое-то общение и ты понимаешь, что ты моложе и чувствуешь себя моложе. Хотя обычно в моем окружении сейчас все моложе меня. И это одно состояние, когда все моложе тебя, и ты понимаешь, да опыт, но ты уже немного по другому выглядишь. А когда ты общаешься с женщинами, знаете, такими, вкусными, в 55 или 65, они вообще не помнят возраста. Они несут такую уверенность в том, что не в этом смыслы, что очень важно, как ты живешь, о чем ты, чем ты полезен этому миру, чем ты полезен людям. И это такие глыбы эти женщины, они жили в те времена, когда пластическая хирургия еще не имела такого развития как сейчас, поэтому они без ничего, с накрашенными губами, даже не глазами, в классной одежде, с короткими какими-то прическами. Они такие какие-то стилевые. Мне нравится очень та картина мира, которую они транслируют. Поэтому мне, когда я с ними общаюсь, мне не страшно",- резюмировала Кравец.

Напомним, Елена Кравец призналась, общается ли с актерами "Квартала 95" и вернется ли еще в их состав. Также подруга и кума Зеленских Елена Кравец призналась, поддерживает ли отношения с президентской семьей.