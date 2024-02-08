"Она счастлива": раскрыты детали новых отношений Майли Сайрус

На "Грэмми-2024" артистка пришла в компании барабанщика Макса Морандо. Об их романе ходили слухи еще с 2021 года.

Стали известны детали новых отношений Майли Сайрус и ее бойфренда Макса Морандо. Об этом пишет People.

31-летняя американская певица и 25-летний барабанщик рок-группы "Liily" уже живут вместе. По словам источника, артистка очень счастлива в новых отношениях, о которых ходили слухи с 2021 года.

"Майли очень изменилась за последние несколько лет. Она кажется более спокойной и гармоничной. Все любят Макса. Он замечательный парень. Она очень счастлива с ним. Он закрытый и не любит быть в прессе. Это было хорошо для нее", — рассказывает инсайдер, близкий к звездной паре.

Майли Сайрус и Макс Морандо Фото: Getty Images

Майли на 66-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" забрала домой свою первую и вторую статуэтку за лучшее сольное поп-исполнение и запись года (обе для хита "Flowers").

Майли Сайрус на "Грэмми-2024" Фото: Getty Images

На мероприятии певица и барабанщик были сфотографированы во время поцелуя, когда они сидели вместе с семьей Майли.

До этого она долгое время находилась в отношениях с актером Лиамом Хемсвортом. Пара поженилась в 2018 году, однако уже в 2019 стало известно об их разрыве. Ходили слухи о многочисленных изменах актера. Песня "Flowers" посвящена именно истории Майли и Лиама, а именно "выздоровлению" певицы после мучительного разрыва.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Getty Images

Напомним, Майли Сайрус проигнорировала своего отца на церемонии "Грэмми".

Также Фокус писал об особенностях создания платья Майли Сайрус на "Грэмми-2024".