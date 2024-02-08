Зал ожидания за 1600 фунтов в час: где принц Гарри провел время до отлета в США

Оказалось, что хоть Гарри и перестал быть работающим членом королевской семьи. Но он не отказался от королевского комфорта, которые ему обеспечили в "Виндзорском люксе" аэропорта Хитроу.

На этой неделе принц Гарри прилетал в Лондон, чтобы навестить своего отца, короля Чарльза, у которого диагностировали рак. И хоть он прилетел обычным рейсом, а не на борту частого самолета, принц не ждал посадки среди простых смертных. А воспользовался всеми благами, которые ему предложили в VIP-зале стоимостью 1600 фунтов стерлингов в час в Хитроу. Об этом пишет Daily Mail.

Стоимость пребывания в VIP-зале – 1600 фунтов стерлингов за час. Гостям предлагают меню, отмеченное звездой Мишлен, а их прихоти готовы исполнить частные водители и 96 сотрудников.

VIP-зал в аэропорту Хитроу

В частном "Виндзорском люксе" останавливаются члены королевской семьи и знаменитости перед тем, как отправиться в путешествие.

Его также использовали высокопоставленные фигуры, включая Папу Римского и бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Принц Уильям и Кейт Миддлтон тоже останавливались в "Виндзорском люксе".

VIP-зал в аэропорту Хитроу

Герцог Сассекский пролетел 8000 км, чтобы быть рядом со своим отцом после того, как ему поставили диагноз – рак. И они провели короткую 45-минутную встречу в Кларенс-Хаусе.

После принц Гарри провел ночь в лондонском отеле и улетел обратно в Калифорнию, проведя на родине всего сутки. С братом, принцем Уильямом он так и не встретился.

Но перед тем, как подняться на борт самолета, Гарри воспользовался всеми привилегиями состоятельного человека и остановился в ВИП-зале.

Гостей встречают швейцары в ливреях, а затем проводят в один из восьми частных залов ожидания, где за ними присматривает личный дворецкий — часть команды из 96 сотрудников.

Люкс "Виндзор" — самый эксклюзивный зал ожидания в Хитроу. И папарацци сфотографировали, как Гарри встречал швейцар именно в зале Windsor Lounge в Хитроу.

На фотографиях частных гостиных видны большие диваны, полированные полы и стены, украшенные произведениями искусства.

Кое-где можно даже увидеть авангардные портреты королевы Елизаветы.

VIP-зал в аэропорту Хитроу

Гости люкса могут просмотреть меню блюд от шеф-повара Джейсона Атертона, обладателя звезды Мишлен, и воспользоваться услугами личного покупателя в главном здании Терминала 5.

Напомним, ранее Фокус писал, как выглядит резиденция, куда уехал после больницы король Чарльз. Кларенс-Хаус расположен рядом с Сент-Джеймсским дворцом на улице Мэлл.Свое название от получил от своего первого владельца, герцога Кларенса.