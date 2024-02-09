Хейли и Джастин Бибер переживают серьезный кризис в браке

Знаменитости поженились в сентябре 2018 года. С тех пор они много раз подогревали слухи о разводе, однако официально опровергали домыслы фанатов.

27-летняя американская модель Хейли Бибер и 29-летний канадский певец Джастин Бибер переживают серьезный кризис в отношениях. Об этом пишет In Touch.

Источник издания рассказывает, что больше всего проблемами в браке беспокоится звезда подиумов и даже готова развестись с музыкантом.

"Иногда Хейли просто хочет покончить с этим, чтобы снова быть одной", — отметил инсайдер, близкий к звездным супругам.

Сообщается, что главными темами для споров становятся бывшие истории отношений и вопрос, когда они станут родителями.

"У них было много взлетов и падений. Друзья удивлены, что они продержались так долго", — добавляет источник.

Хейли и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Знаменитости поженились в сентябре 2018 года после трехмесячного романа. Пара также немного встречалась в конце 2015 года. Модель рассказывала, что они оба были "безумно молодыми" и с тех пор открыто признавалась о трудностях, с которыми супруги столкнулись.

"Брак очень тяжелый", — сказала она Vogue через несколько месяцев после свадьбы.

Свадьба Джастина и Хейли Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Инсайдер рассказывает, что ни один из них на самом деле не знал, "во что ввязывается", но модель за этот период повзрослела больше, чем певец.

"Хейли выросла в сильную личность. Как модель, она научилась справляться со стрессом, тогда как Джастин всю жизнь был младенцем. Хейли иногда воспринимает его как незрелого малыша", — отмечает источник.

До брака с моделью музыкант долгое время встречался с певицей Селеной Гомес. Даже после свадьбы фанаты экс-пары обвиняли Хейли в их разрыве и считали, что Джастин до сих пор влюблен в бывшую возлюбленную. Впрочем, знаменитости лишь опровергали домыслы фанатов.

Селена Гомес и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Напомним, Хейли Бибер вышла в свет со стильной сумкой украинского бренда.

Также Фокус писал о пятой годовщине свадьбы Джастина и Хейли Бибер.