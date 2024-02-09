Дочь Кузьмы Скрябина впервые рассказала о причине смерти бабушки

Барбара-Мария Кузьменко откровенно рассказала о потере бабушки и призналась, какую хвробу имела Ольга Кузьменко.

26-летняя дочь Кузьмы Скрябина Барбара-Мария впервые озвучила подробности смерти своей бабушки Ольги. Об этом она рассказала в интервью изданию OBOZ.UA.

В частности, Барбара-Мария заявила, что смерть бабушки была неожиданной для семьи, ведь Ольга Кузьменко всегда была энергичной и активной.

Сначала Ольга Кузьменко внезапно заболела. Болезнь начала активно прогрессировать, из-за, чего маму Кузьмы Скрябина срочно госпитализировали в больницу. Однако, уже было поздно. Во время обследования врачи обнаружили, что у Ольги Кузьменко начался сепсис и была почечная недостаточность.

По словам внучки Ольги Кузьменко Барбары-Марии, болезнь быстро унесла жизнь бабушки. Также девушка призналась, что последние дни своей жизни Ольга Кузьменко была прикована к своей кровати.

В другие подробности девочка не стала вдаваться, заявила лишь то, что смерть бабушки очень болезненная для нее и ее семьи тема.

Стоит отметить, что Ольга Кузьменко умерла в сентябре 2023 года. Она на 8 лет пережила своего сына. Ей было 76 лет. После смерти единственного сына Ольга Кузьменко написала несколько биографических книг о нем. Она очень любила Андрея и после известия о его смерти заявила, что не верит в случайную смерть сына.

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Справка

Кузьма Скрябин (настоящее имя — Андрей Кузьменко) был украинским певцом, автором песен, композитором, актером, ведущим и общественным деятелем. Он родился 17 сентября 1968 года в городе Киеве. В своем творчестве он сочетал различные стили, такие как рок, поп, фолк и блюз, и всегда уделял особое внимание текстам своих песен.

В 1989 году Кузьма Скрябин основал группу "Скрябин", которая быстро обрела популярность в Украине. Его песни стали хитами, а его эксцентричный образ и энергичные выступления на сцене привлекали внимание широкой аудитории.

Андрей Кузьменко также работал в кино и на телевидении. Он снялся в нескольких фильмах и сериалах, как актер и саундтрек-композитор. Кроме того, он ведущий и участник собственных телевизионных шоу.

Кузьма Скрябин был одним из самых любимых украинских певцов в стране. Его талант и харизма делали его неповторимым исполнителем и иконкой украинской музыкальной сцены.

К сожалению, 2 февраля 2015 года Кузьма Скрябин умер в страшном ДТП. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом. От полученных травм певец погиб на месте. Его тело зажало в машине, поэтому спасателям пришлось около двух часов деблокировать его тело. Кроме Скрябина в аварию попала менеджер группы, которая сидела в машине рядом с Андреем. Она выжила. Водитель второго автомобиля получил незначительные повреждения.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Кузьмы Скрябина дала редкое интервью. Кроме этого, в день смерти Кузьмы Скрябина дочь опубликовала архивные фото с отцом.