Экс-главреда " Tatler Россия" могут посадить на 7 лет

Обвинение потребовало до восьми лет колонии сотрудника Ксении Собчак и авторов телеграм-канала "Тушите свет" по делу о вымогательстве у главы "Ростеха". А бывший главред Tatler может оказаться за решеткой на семь лет.

В РФ прошел суд над фигурантами прошлогоднего скандального дела. Прокурор запросил восемь лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору медиахолдинга "Осторожно Media" Ксении Собчак Кириллу Суханову, которого обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. А прочих фигурантов этого дела, авторов Telegram-канала "Тушите свет" — бывшего главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Life Тамерлана Бигаева — прокуратура потребовала приговорить к 7,5 годам колонии строгого режима. Об этом пишет Meduza.

Кирилл Суханов и Ариан Романовский находятся в СИЗО с октября 2022 года, в ноябре того же года арестовали и Тамерлана Бигаева.

Ксения Собчак прокомментировала требование, написав: "8 лет? Восемь лет? Трем молодым парням, которые работали в телеграме? Это невероятная жестокость, и все, на что я надеюсь, – это справедливость и мудрость суда".

Следствие утверждает, что Суханов требовал у главы "Ростеха" 11 миллионов рублей за так называемый "блок на негатив": гарантию того, что на канале не будут упоминать негативную информацию о той или иной персоне или компании.

Суханова, Романовского и Бигаева обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Их арестовали в конце октября — начале ноября 2022 года. Дело было заведено после заявления гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

Адвокат Романовского утверждал, что Романовский делал материалы для канала "Тушите свет", выполняя задания Ксении Собчак. Бигаев был администратором Telegram-канала "Тушите свет".

Сама Собчак спешно покинула РФ. Она выехала по израильскому паспорту через Беларусь в Литву. У нее дома в Подмосковье прошел обыск.

В ее Telegram-канале "Кровавая барыня" появилось сообщение в котором она назвала арест Суханова, Романовского и Бигаева облавой на ее редакцию "последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать".

Какой у нее на тот момент был статус в этом уголовном деле и где она находилась в этот момент – неизвестно.

Ранее российские государственные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что сама Собчак проходит по делу подозреваемой.

Позже стало известно, что журналистка находится в статусе свидетеля. Через две недели она вернулась в РФ. А спустя месяц она признала, что ее коллеги стали фигурантами "уголовного дела о вымогательстве" и извинилась за их "действия" перед Сергеем Чемезовым.

В июле прошлого года суд закрыл процесс по этому делу по просьбе потерпевшей стороны. Против закрытия процесса выступал Тамерлан Багиев и его адвокаты. По данным "Осторожно, новости" защита Бигаева настаивала на том, что в деле нет тайн, а речь идет о личной жизни Чемезова. А Telegram-канал "112" писал, что потерпевшим по делу выступает также Василий Бровко — директор по особым поручениям "Ростеха", муж телеведущей Тины Канделаки.