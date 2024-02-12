Из-за Гарри: Меган Маркл завидовала и ревновала к Кейт Миддлтон, — эксперт

Королевский редактор считает, что герцог Сассекский увидел в Кейт Миддлтон "сестру", о которой всегда мечтал. Меган Маркл не нравилась такая близкая связь между ее мужем и принцессой Уэльской.

Меган Маркл невероятно завидовала, а потом ревновала Кейт Миддлтон. Об этом пишет The Telegraph.

Редактор журнала Majesty и королевский эксперт Ингрид Стюарт предположила, что жена принца Гарри, вероятно, ревновала своего возлюбленного к близким отношениям с братом и Кейт.

"К сожалению, это указывает на Меган, не так ли? Возможно, Гарри был немного влюблен в Кейт. Нет, нет, нет, нет — я имею в виду не физически, а морально", — отметила Стюарт.

Редактор вспомнила, как младший сын британского короля всегда мечтал о сестре и говорил это своей матери, принцессе Диане, которая трагически погибла в 1997 году в результате ДТП в Париже.

"Психологически, я думаю, что он просто обожал ее, и он всегда был там, в Кенсингтонском дворце", — высказалась Стюарт об отношениях Кейт и Гарри.

Поскольку принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году, а Сассекские — в 2018, Гарри много времени провел с братом и его возлюбленной до встречи с Меган. К тому же, они дружили задолго до свадьбы.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

В частности, Ингрид, чья новая книга "Моя мать и я" посвящена отношениям короля Чарльза III с покойной королевой Елизаветой II, сказала, что "ревнивая" Меган Маркл "думала, что она станет принцессой и будет жить в Виндзорском замке".

Впрочем, мать двоих детей и ее муж, принц Гарри, которые сейчас живут в Калифорнии, сначала "застряли в Ноттингемском коттедже, который [герцог] называл "моей лачугой"", тогда как "здесь Уильям и Кейт с этим прекрасным домом".

"Я думаю, что Меган, видимо, невероятно завидовала, а потом ревновала Кейт", — считает редактор.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон впервые покинула Виндзор после операции на брюшной полости.

Также Фокус писал о комментарии принца Уильяма относительно болезней отца и жены.