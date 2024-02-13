"Нет связи почти две недели": украинская актриса расплакалась, говоря о родных в оккупации (видео)

В селе Великая Лепетиха Херсонской области у Виталини Библив остались тетя и дядя. Есть у актрисы и родственники в РФ, однако с ними она прекратила общение.

Украинская актриса рассказала о своих родственниках в оккупации в Херсонской области. Єто Виталина сделала во время разговора с Алиной Доротюк, которой дала интервью.

Ее тетка и дядя проживают в селе Великая Лепетиха Херсонской области. Населенный пункт расположен на левом берегу Каховского водохранилища и сейчас его контролируют военные ВС РФ. В оккупации родные актрисы проживают уже больше. В последнее время Библив даже не может выйти на связь с близкими людьми.

"У меня тетя и дядя в оккупации уже больше года. Великая Лепетиха Херсонской области. С ними нет связи уже почти две недели. Мы не знаем, как они и что они", — сказала Виталина Библив.

При этом она не смогла сдержать нахлынувших эмоций и расплакалась. Виталина в разговоре с журналисткой также упомянула о родственниках, проживающих в России. С одной из родственниц она поддерживает отношения, так как та выехала из РФ. С остальными общение пришлось прекратить: украинская актриса после вторжения ВС РФ в свою страну не считает, что существуют "хорошие русские".

"С папиной крестницей мы не поддерживаем (общение – ред.) после того, как она написала, что Буча – это постановка. Я поняла, что не могу с ней дальше вести диалог. Это как дураку говорить, что он дурак. Я ее знать не хочу", — объяснила свой выбор актриса.

Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница национальной премии "Золотой волчок" (2019), Заслуженная артистка Украины (2020). Дебютировала в кинематографе в 2004 году малой ролью в сериале "Любовь слепая" Николая Каптана. Особое внимание критики обращают на фильм "Песня песен" режиссера Евы Нейман, где Библия воплотила еврейскую мать[9]. Лента была признана лучшим фильмом Европы (2012), лучшим фильмом международного и внутреннего конкурса Одесского международного кинофестиваля (2015). В 2009 году названа одной из 20 лучших актрис Украины.

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