Тейлор Свифт "выгнала" Канье Уэста с Супербоула

Вражда между Уэстом и Свифт началась в 2009 году, когда рэпер публично унизил тогда еще юную артистку. Теперь пришло время собирать камни.

Противостояние между 34-летней певицей Тейлор Свифт и 46-летним рэпером Канье Уэстом продолжается. Добившись мировой славы и став "Человеком года" по версии TIME, Тейлор решила отыграться на бывшем муже Ким Кардашьян за старые обиды. Она фактически выгнала рэпера со стадиона "Аллигант" в Лас-Вегасе на Суперкубке после того, как он купил билеты прямо перед ее VIP-люксом, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Об этом в соцсети заявил бывший игрок НФЛ Брэндон Маршалл

Свифт болела за команду своего бойфренда Трэвиса Келси "Канзас-Сити Чифс", которая в итоге победила "Сан-Франциско 49ers, и находилась в VIP-ложе вместе со знаменитостями Блейк Лайвли, Айс Спайс и Ланой Дель Рей.

Маршалл предположил, что Уэст специально хотел сесть перед Тейлор, чтобы отвлекать внимание прессы от нее.

"Канье пытался использовать свою известностью. Итак, Тейлор Свифт злится. Она бум-бум делает звонок или два. Все вовлечены. Его выгнали со стадиона", – говорит он. Откуда у него эта информация, неизвестно.

Вражда между Свифт и Уэстом берет свое начало в 2009 году. Тогда на церемонии награждения премией MTV Video Music Awards он поставил Тейлор в неловкое положение, когда певица принимала награду за лучшее женское видео.

"Йо, Тейлор, я очень рад за тебя, я позволю тебе закончить. Но у Бейонсе одно из лучших видео всех времен!" – заявил тогда рэпер, поставив 19-летнюю победительницу в неловкое положение.

На Супербоуле Канье все же появился со своей женой Бьянкой Цензори, но где он сидел и когда покинул стадион, СМИ умалчивают. Рэпер был запечатлен с закрытым лицом, белым распятием спереди и полностью черным кожаным костюмом, в то время как Цензори надела нетипичный черный дождевик большого размера и аксессуар с капюшоном.

На игре была и бывшая жена Уэста Ким Кардашьян.

Ранее Фокус писал, что Тейлор назвала Канье Уэста и Ким Кардашьян "мусором" и обвинила их в том, что они пытались уничтожить ее карьеру.