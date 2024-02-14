"Мама и лучшая подруга": Дэвид Бекхэм поздравил Викторию с Днем влюбленных (фото)

Звездные супруги состоят в браке более 24 лет. Они стали родителями четырех детей.

48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм поздравил жену Викторию, 49, с Днем влюбленных 2024. Праздничным кадром с возлюбленной звездный спортсмен делится в Instagram с более 87 млн подписчиков.

"С праздником Валентина удивительную жену, маму и лучшую подругу. Я люблю тебя. Я имею в виду "Мне просто она понравилась". Виктория Бекхэм", — написал многодетный отец.

Он опубликовал архивное фото поцелуя с женой на фоне заката, которое они ранее уже показывали подписчикам.

Дэвид и Виктория Бекхэм

"Лучшее зрелище на День святого Валентина", "Когда-то легенда, всегда легенда", "Мне нужен Бекхэм в моей жизни", — комментируют снимок звездных супругов их фанаты.

Тем временем Виктория показала кадры отца своих детей в ковбойском образе.

"С Днем святого Валентина, ковбой. Люблю тебя очень сильно", — написала она.

Дэвид Бекхэм

Футболист и певица поженились в 1999 году. Они стали родителями четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочери Харпер. Первенец супругов в апреле 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц. Церемония прошла в поместье отца невесты, миллиардера Нельсона Пельтца, в Палм-Бич.

Семья Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Напомним, как семья Бекхэм провела рождественские праздники 2023.

Также Фокус писал о секрете Виктории Бекхэм, который она скрывала в браке с Дэвидом.