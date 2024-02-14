Бывшая жена Позитива показалась в свадебном платье и намекнула на замужество (фото)

Подписчики Анны уверены, что таким образом она сообщила о своем втором замужестве. Они активно поздравляют ее в комментариях.

Бывшая жена певца Позитива дизайнер Анна Андрийчук заинтриговала новостью об изменениях в личной жизни. В своем Instagram она намекнула, что снова вышла замуж.

Анна опубликовала фотографии, где изображена в наряде невесты — в белом свадебном платье и с длинной фатой на фоне здания старинной церкви.

Фото: instagram.com/annchuk

Фото: instagram.com/annchuk

Пост Анна Андрийчук подписала очень лаконично на английском "revelation", что в переводе означает "откровение".

Фото: instagram.com/annchuk

Ее подписчики считают, что таким образом она сообщила о своем втором замужестве. Они активно поздравляют ее в комментариях: "Вау! Поздравляю!", "Ничего себе, поздравляю", "Вы такая красивая женщина! Невозможно", "Я желаю вам счастья и любви. Вы этого заслуживаете", "Я безгранично рада за вас. Желаю настоящего женского счастья", "Просто очаровательная невеста".

Фото: instagram.com/annchuk

Среди знаменитостей рэпер Потап, который дружит с Анной, написал свое поздравление: "Поздравляю!".

Отметим, Анна Андрийчук была 8 лет официально замужем за рэпером Позитивом. Хотя в отношениях пара состояла 15 лет. Они начали встречаться еще в школе, и замуж за Алексея Анна вышла в 16 лет. Однако в апреле 2021 года супруги сообщили, что разводятся. Девушка неоднократно слышала слухи о якобы изменах своего знаменитого мужа.

Фото: instagram.com/annchuk

"Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила", — поделилась Анна в интервью Кате Осадчей.

О личной жизни Андрийчук после развода ничего не известно, ведь она держит ее в тайне.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что бывший партнер Дорофеевой Позитив прошел медосмотр. 34-летний певец Алексей Завгородний более известный под сценическим именем Позитив признался, что планирует пойти на фронт, если его мобилизуют в армию.