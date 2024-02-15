Актер сериала "Когда ты дома" после скандального развода женится во второй раз

Известный актер Константин Войтенко после скандального развода с первой женой сообщил, что во второй раз планирует жениться.

35-летний украинский актер Константин Войтенко, известный ролями в комедийном сериале "Когда ты дома" и "Домик на счастье" после скандального развода с первой женой, во второй раз женится. Радостной вестью о признании любимого поделилась избранница Константина, дизайнер Наталья Каминская опубликовав подборку счастливых фото.

Для предложения руки и сердца своей молодой избраннице Константин решил выбрать романтическую дату и сделал это вчера, 14 февраля, во Всемирный День влюбленных. Для романтического предложения актер выбрал один из ресторанов вьетнамской кухни в столице под названием NĂM.

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Серию фотографий со дня признания девушка подписала коротко: "Я сказала, Да".

Конечно к поздравлениям присоединились все подписчики со страницы девушки: "Ааааааааа! Поздравляю поздравляю )))как ты говорила )))история похожа )", "Юхууууууууууууууууууууууууууууу!!!!!! Поздравляем !!!!", "Натаааааашка мои поздравления", "Я очень искренне рада за вас! вечной любви вам! И никого не слушайте!", "Божеееее, поздравляю, такие коты. Будьте счастливы!!!", "Желаю счастья неземного, Любви искренней, крепкой", "Какая хорошая новость! Поздравляю!", "Класс! Пусть все будет у вас...", "Супер! Поздравляю Вас с Костиком", "Поздравляем!!!! В такой романтический день, такой праздник. Любви и согласия Вам!!!", "Я бы тоже сказал так. Он прикольный".

Стоит отметить, что Константин Войтенко уже был женат. В 2015 году его избранницей стала украинская актриса и танцовщица Валентина Маринина. Однако, брак продлился всего семь лет и закончился скандальным разводом. Бывшая жена актера заявила о том, что он ее бил и издевался над ней. Сам же Войтенко опроверг эти слухи и заверил, что бывшая женщина просто пытается разрушить его карьеру.

Известно, что в браке также родилась общая дочь Эмилия, которой в 2024 году исполнится 8 лет. Общается ли Константин с дочерью пока не известно.

Напомним, бывшая жена актера Константина Войтенко, которая обвинила его в домашнем насилии, рассказала о своем состоянии.