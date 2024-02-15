Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер поздравили друг друга с Днем влюбленных (фото)

Звездная пара поженилась в 1998 году. Они стали родителями двоих детей — Кайи и Пресли.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поздравила своего мужа Рэнди Гербера, 61, с Днем влюбленных 2024. Снимком возлюбленного звезда подиумов поделилась в Instagram с более 8 млн подписчиков.

"С Днем святого Валентина @randegerber! Как-то удается сохранять спокойствие даже через все взлеты и падения жизни. Повезло, что у меня есть такой партнер в жизни и радоваться нашим новым приключениям. Я люблю тебя!" — написала мама двоих детей.

Синди показала черно-белое фото бизнесмена, на котором он позировал в костюме и рубашке.

"Какое прекрасное признание в любви! Это просто согрело мое сердце; так красиво!", "Очень красивый парень", "С Днем святого Валентина вас обоих! Пусть ваши новые приключения сближают вас вместе", — присоединяются к поздравлениям в комментариях фолловеры супермодели.

Рэнди Гербер Фото: скріншот

Возлюбленный звезды подиумов в свою очередь показал ее архивное фото и написал, что он "счастливый мужчина".

"Действительно счастливый мужчина", — подписал Рэнди кадр сладостей, которые он получил в подарок на праздник всех влюбленных.

Синди Кроуфорд Фото: скріншот Синди Кроуфорд поздравила мужа с Днем влюбленных Фото: скріншот

Тем временем Кроуфорд показала, какой букет красных роз ей подарил возлюбленный.

Муж Синди Кроуфорд поздравил ее с Днем влюбленных Фото: скріншот

Звездные супруги состоят в браке с 1998 года. Они стали родителями двоих детей — дочери Кайи и сына Пресли. До этого Синди была замужем за актером Ричардом Гиром.

Кайя Гербер Фото: Instagram/kaiagerber

Напомним, Синди Кроуфорд показала снимок с принцессой Дианой.

Также Фокус писал о том, как Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер встретили Новый 2024 год.