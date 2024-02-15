Уилл Смит возвращается на большие экраны

Филь "Сахарные парни" станет первой за последние два года работой Смита. Он сіграет ветерана войні в Ираке.

55-летний оскароносный американский актер Уилл Смит, карьера которого существенно пошатнулась после знаменитой оплеухи ведущему церемонии "Оскара" Крису Року, возвращается в большое кино. Актер получил главную роль в криминальном боевике "Сахарные бандиты", основанном на книге 2010 года "Дьяволы в изгнании" автора Чака Хогана, сообщает Variety.

Он воплотит на экране образ ветерана войны в Ираке по имени Нил Мейвен, который формирует союз с другими военными ветеранами, направленный на борьбу с торговлей наркотиками в Бостоне.

Сценаристом картины стал Хоган, ранее написавший сценарии к лентам "13 часов" 2016 года и "Город" 2010 года, а также телешоу "Штамм" 2014 года. Над последним он работал совместно с Гильермо дель Торо.

Продюсировать фильм будут компании CAA Media Finance и AGC International, которые уже 15 февраля представят проект на Европейском кинорынке.

Эта роль – громкое возвращение Смита после двухлетнего перерыва. В 2022 году он снялся в картине Антуана Фукуа "Эмансипация", которая была продана Apple TV+ в Каннах за рекордную рыночную сделку в $120 миллионов. Однако фильм не смог похвастаться хорошими прокатными результатами.

Кроме упомянутого проекта, Уилл Смит работает над четвертой частью франшизы "Плохие парни", а также над сиквелом "Я – легенда" вместе с Майклом Б. Джорданом. Он находился в разработке более десяти лет, поскольку в 2013 году Universal планировала экранизировать книгу под руководством Джо Карнахана. У нынешней версии фильма нет режиссера, сообщает издание.

Ранее Фокус писал, что Уилл Смит безуспешно пытался загладить свою вину перед Крисом Роком.